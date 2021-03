ensenyament

L’STEI Intersindical reclama millores en el text de l’Avantprojecte de Llei d’Educació de les Illes

Vota en blanc l’aprovació de l’Informe sobre l’Avantprojecte de Llei perquè no recull les seves propostes de millora en el Ple del Consell Escolar de les Illes Balears. El sindicat valora de manera positiva el model lingüístic que recull l’Informe i el reforç de l’ensenyament en català

L’STEI Intersindical havia presentat 66 esmenes al segon esborrany de l’Avantprojecte de Llei d’Educació, i gairebé totes les havia acceptat la Comissió d’Ordenació del Consell Escolar de les Illes Balears per al seu posterior debat en el Ple del Consell Escolar de les Illes Balears.

Però a les sessions plenàries dels dies 3 i 4 de març algunes de les esmenes del sindicat per a la millora del sistema educatiu no es varen admetre en la redacció final de l’Informe. Entre aquestes hi ha qüestions tan importants com l’elecció dels equips directius per part del Consell Escolar dels centres, la gratuïtat del cicle 0-3 d’infantil públic, la plena capacitat negociadora de la Mesa Sectorial amb la inclusió dels aspectes pedagògics i el rebuig a l’establiment de perfils específics de les places educatives.

Per altra banda, algunes de les esmenes que s’aprovaren fan referència al compromís de mesures per a l’estabilitat del professorat interí, una inversió en educació tendent al 7% del PIB, així com també millores de les condicions socials i laborals per a totes les persones treballadores, docents i no docents, del sector públic i concertat.

L’STEI Intersindical farà arribar les propostes de modificació pendents als grups parlamentaris perquè les incorporin al text del projecte de Llei quan comenci el seu tràmit en el Parlament de les Illes Balears, amb l’objectiu de posar les bases per a la millora de la democràcia en els centres educatius, el foment de l’equitat, la recuperació de la negociació col·lectiva i l’accés a la funció docent amb criteris objectius.