Soberanisme fiscal

L’ANC portarà dilluns una proposta d'aprovació de moció al ple de l’Ajuntament de Terrassa perquè faci sobirania fiscal

Aquesta proposta s’emmarca dins de la campanya “Jo pago a Catalunya. Fem Sobirania Fiscal” que l’Assemblea està desplegant per conscienciar les persones físiques, empresaris i institucions de Catalunya que facin els pagaments dels impostos estatals a l’ATC, que ara només recapta el 5,3 % dels impostos que paguem els catalans i les catalanes.Per molt que algun partit ja hagi aixecat la veu insinuant que la proposta és il·legal, i criticant que es pugui debatre aquest tema al consistori, hem de deixar ben clar que res més lluny de la realitat. De fet, la moció està totalment argumentada i recull detalladament les lleis i els articles d’aquestes lleis que regulen els pagaments d’impostos i que fan referència a la legalitat dels pagaments estatals a través de l’ATC.Per exemple, l’article 64 de la llei 58/2003 de 17 de desembre reconeix clarament l’efecte alliberador que té per al contribuent el fet de pagar els seus tributs a través de qualsevol òrgan recaptatori de qualsevol Administració pública. És a dir, estableix junt amb altres lleis com ara la 39/2015, l’ús de la “finestreta única” que regula la possibilitat de poder pagar els impostos en qualsevol òrgan administratiu que pertanyi a qualsevol administració. I aquest és el cas de l’ATC.Per criteris de subsidiarietat i de simplificació administrativa creiem important fer el pagament de tots els impostos a un únic destinatari que, a Catalunya, hauria de ser l’ATC. De fet aquest organisme ja té subscrits acords de col·laboració amb ajuntaments i diputacions per recaptar impostos corresponents a aquestes administracions.Cal que ara els governs locals actuïn de manera clara per enfortir l’ATC. No tindria cap sentit que, com està passant, cada vegada més empresaris apostin per pagar els seus impostos a través de l’ATC i, en canvi, les administracions públiques catalanes no ho estiguin fent. Cal que ajuntaments, diputacions i Generalitat apostin clarament per tributar a través de l’ATC i enfortir-la molt més.A Terrassa, al juliol del 2015 el nostre consistori ja va aprovar una proposta similar per iniciar els pagaments tributaris municipals a través de l’ATC, però en aquell moment no es va arribar a fer per motius tècnics. L’ATC d’aquell moment era un òrgan massa embrionari que no tenia capacitat per gestionar el pagament dels impostos d’un gran municipi com Terrassa. Ara però, l’ATC ja té prou múscul per gestionar aquests pagaments. I per si de cas, en la mateixa moció demanem a la Generalitat que incrementi els recursos per afrontar en condicions el repte de ser la principal administració recaptadora d’impostos a Catalunya.Demanem a tots els grups municipals, però especialment a aquells que són sensibles a la realitat catalana, que donin suport a la proposta i que no s’amaguin, com en altres ocasions, darrere d’informes del secretari municipal, que suposadament vulguin justificar alguna mena de risc jurídic. En la nostra moció deixem ben clar i l’argumentem abastament que no existeix cap mena de risc legal.Ja hi ha tota una sèrie d’ajuntaments catalans que fa anys que fan sobirania fiscal i també cada vegada més empresaris que s’hi afegeixen i mai ningú ha tingut cap problema jurídic. Ara toca que s’hi afegeixi el nostre ajuntament, però animem també empresaris grans i petits, partits i fins i tot qualsevol persona, que s’apunti fer Sobirania fiscal.L’Assemblea té a disposició tothom la informació necessària a través de la seva pàgina web i també un telèfon de consultes: el 935954646.