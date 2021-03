nomenclator

L'ASM reclama al batle de Palma que no es deixi intimidar per l'extrema dreta franquista

L'Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) ha reclamat al batle de Palma, José Hila, que no es deixi intimidar per l'extrema dreta espanyola i mantingui el canvi dels noms dels carrers imposats durant el franquisme.

És intolerable que des de la península pretenguin coaccionar les decisions d'un Ajuntament elegit democràticament, i de vergonya aliena que els subalterns a Mallorca dels partits ultraespanyolistes PP, Ciudadanos i Vox s'apuntin al linxament.

Però qui s'ha pensat que és la batlessa de Toledo, Milagros Tolón (PSOE) per exigir a Palma que mantingui el nom de "carrer Toledo", si a Toledo no hi ha cap carrer dedicat a Palma, ni aquesta ciutat ha fet mai res que hagi afavorit o tingut en consideració els mallorquins? Per quins set sous hem de mantenir noms d'almiralls espanyols que van participar a les guerres contra Anglaterra i contra la llibertat de Cuba, si Mallorca no va poder decidir si hi volia prendre part ni en va treure cap profit?

Bé es veu que allò que ha posat histèrics la batlessa de Toledo, els partits del trifatxito, l'escriptor Pérez-Reverte i altres pixatinters de la meseta és el fet que Cort ha pres una decisió sobirana, ha tirat enrere les imposicions del franquisme i ha mallorquinitzat els noms dels carrers. L'ASM considera que el sr. Hila encara ha fet curt, i que s'ha deixat pel camí retirar el nom de la "Plaza de España", també imposat pels franquistes, o de la plaça dedicada a Juan Carlos I, que va ser proclamat rei jurant els "principios fundamentales del movimiento" i amb elogis a Franco.

Si a Espanya volen que els hi dediquin carrers, el primer que han de fer és accelerar l'enviament de vaccins i ajudes econòmiques, acabar amb l'espoli fiscal del 14,20% del PIB balear, pagar el que han firmat, deixar d'imposar "la lengua del imperio" i no posar traves al dret fonamental a l'Autodeterminació. A partir d'aquí en podem començar a parlar.