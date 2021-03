català

L'ASM denuncia el retrocés del català dins l'Ajuntament de Palma

L'Assemblea Sobiranista (ASM) ha denunciat a la Direcció General de Política Lingüística el retrocés del català dins l'Ajuntament de Palma, i l'ha instada a prendre mesures en defensa del seu ús a les dependències municipals.



A les convocatòries d'oposicions a l'Ajuntament ja no es faciliten les preguntes dels exàmens en català per defecte, sinó que a la inscripció es dóna la opció de seleccionar català o castellà. Essent el català un requisit per treballar a l'administració local, incentivar d'aquesta manera que no se'n faci ús és un insult a la nostra llengua.



Per altra banda les Oficines d'Atenció a la Ciutadania atenen majoritàriament en castellà, fins i tot si el ciutadà es dirigeix al funcionari en català. Així mateix la quantitat de documents que entren a l'Ajuntament sense estar redactats en català és molt elevada, amb la conseqüència que les respostes de l'Administració marginen igualment la nostra llengua.



Dins aquest procés de substitució lingüística hi juguen un paper decisiu tant els dirigents polítics del PSOE i Podemos, molts dels quals no parlen en català ni a les rodes de premsa, com la pressió en contra del català de Vox i Ciudadanos.



Tot plegat suposa una marginació de la llengua pròpia que no podem tolerar, de la mateixa manera que a Madrid o a Sevilla no consentirien que el castellà no fos la llengua habitual als seus consistoris.



Reclamen a la Direcció General de Política Lingüística que prengui mesures en defensa de la llengua dels mallorquins el més aviat possible, tant de promoció com de compliment de la normativa lingüística.