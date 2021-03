Investidura

L'ANC intercedeix en les negociacions entre els partits independentistes per tal de construir el Govern del 52%

Durant aquesta setmana, l'Assemblea s'ha involucrat en les negociacions entre ERC, Junts i la CUP-UNCPG per tal de superar alguns dels desacords que estan endarrerint un pacte de govern que ha de ser inevitable. En aquest sentit, l'entitat considera que els resultats històrics obtinguts per les candidatures independentistes a les eleccions del 14-F obliga a partits, però també a entitats i organitzacions independentistes, a construir un gran consens de país que permeti fer front a la urgència social i nacional i avançar decididament cap a la independència de Catalunya.

Per aquest motiu, l'Assemblea s'ha reunit amb les formacions independentistes per ajudar a superar alguns dels esculls que estan endarrerint el pacte i que van provocar ahir que no s'investís el candidat Pere Aragonès. Un dels principals temes que s'han abordat aquests dies és la reformulació del Consell per la República. L'entitat proposa repensar l'organització interna del Consell així com cercar un equilibri de forces en el si d'aquesta organització. Per aquest motiu, es proposa constituir un nucli dirigent format per dos representants d'Esquerra, dos de Junts, un de la CUP-UNCPG, un d'Òmnium Cultural i un de l'Assemblea.

Aquesta nova fórmula podria ajudar el Consell a reforçar el seu esperit fundacional i facilitar que reprengui el paper de punt de trobada i coordinació del conjunt de l'independentisme. Així mateix, el Consell també ha d'agafar impuls com a instrument de representació clau en la internacionalització de la causa catalana, per fer visible el conflicte entre l'Estat espanyol i Catalunya., i preparar el país per una declaració d’independència efectiva, quan fracassi l’enèsim intent d’acord amb l’Estat espanyol per exercir l’autodeterminació.

Al voltant d'aquest nucli dur, hi hauria una segona anella formada per altres organitzacions polítiques i entitats independentistes. L'objectiu és clar, pensar una organització on tinguin cabuda totes les sensibilitats de l'independentisme i que sigui percebut com a útil tant per als mateixos actors com per a la ciutadania.

Tal com ja es va poder veure ahir a la primera sessió d'investidura, a hores d'ara no hi ha acord i, malauradament, no sembla que properament es puguin superar els desacords existents. En aquest sentit, l'Assemblea es posa, una vegada més, a disposició dels partits independentistes per ajudar a arribar a consensos en el marc del procés independentista.

En aquest sentit, de les 56 accions del decàleg de l’Assemblea per avançar cap a la independència des de les institucions, se n’han identificat 33 que les forces parlamentàries independentistes van incloure als seus programes electorals, i que es podrien incorporar en un acord de legislatura.

ERC, Junts i la CUP-UNCPG tenen la responsabilitat i l'obligació d'arribar a un acord i constituir un Govern independentista. Ni l'emergència social, sanitària i econòmica en què està immers el país, ni els resultats de les darreres eleccions, donen marge al desacord. És urgent i necessari posar-se construir el Govern del 52%.

En resum, l'Assemblea continuarà treballant en el marc de les negociacions per tal de garantir el Govern sorgit de les urnes. Un executiu fort i que avanci cap a la independència per fer front a la urgència social i econòmica, i també per lluitar contra la repressió.