MUNDIAL 2022 DE QATAR

Kosovo amenaça Espanya amb no disputar el partit classificatori del Mundial 2022

La Federació de Futbol de Kosovo ha amenaçat aquest dimarts a Espanya amb no disputar el partit corresponent a la fase de classificació pel Mundial de Qatar 2022, un duel previst per al pròxim 31 de març a Sevilla. La queixa de l'organisme local s'ha produït després que la Reial Federació Espanyola de Futbol hagi anunciat aquest partit preparatori referint-se a Kosovo com un "territori" i no com un Estat independent.

La UEFA i la FIFA reconeixen des de maig de 2016 com a membre de ple dret a Kosovo, que es va declarar independent de la seva veïna Sèrbia el 2008, tot i que països com Espanya o Grècia no ho reconeixen com un país independent. En aquesta línia, la federació kosovar ha considerat "va i injust" el qualificatiu de "territori" i ha recordat que els criteris d'UEFA i FIFA són "clars" en aquest sentit. Per aquest motiu ha defensat que disputarà la trobada seguint els criteris internacionals sobre l'ús de l'himne nacional i la bandera.

Recentment, la ministra d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, Arancha González Laya, va defensar que l'acatament de la normativa de la FIFA no implicava un reconeixement de Kosovo com a país per part d'Espanya.

Espanya possiblement es jugarà la classificació per al Mundial 2022 contra Kosovo, un país que l'Estat espanyol no reconeix. El primer xoc d'Espanya de la fase de classificació per al Mundial de Qatar de 2022, programat per al dia 25 de març contra Grècia, es disputarà al granadí estadi de Los Cármenes. Després de viatjar a Geòrgia per jugar el dia 28, Espanya afrontarà (en teoria) el tercer partit de la sèrie a l'estadi de La Cartuja de Sevilla davant de Kosovo el dimecres 31 de març.