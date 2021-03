Investidura

La CUP-UNCPG sobre la ronda de contactes de la presidenta del Parlament

Avui la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, s’ha trobat en el marc de la ronda de contactes pel ple d’investidura convocat per aquest divendres amb Dolors Sabater, presidenta del grup aprlamentari de la CUP-UNCPG.

Sabater ha traslladat a Laura Borràs la necessitat d’encarar aquesta legislatura amb l’objectiu que l’independentisme recuperi l’iniciativa. Els anticapitalistes consideren que cal sortir del terreny de les declaracions i construir una alternativa política i social al Règim del 78, a l’Íbex35 i a la monarquía.

En aquest sentit, creuen que l’independentisme ha de desplegar i defensar un programa social de canvi polític que situï els interessos de la gent treballadora al centre de l’agenda política catalana. D’aquesta manera, el paper de la CUP hauria de ser principalment el d'empènyer la majoria parlamentària i el Govern de la Generalitat a desplegar una estratègia per fer efectius els drets que avui dins del marc jurídic i polític espanyol no són possibles. Per això, la formació defensa la necessitat de bastir un programa de transformació social i econòmica que incorpori les principals demandes i necessitats de la majoria del país i sigui el motor per la construcció d'una majoria social favorable a la ruptura i a la República Catalana independent.