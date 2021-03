Lluita institucional

Guanyem Badalona en Comú estudia accions legals contra l’alcalde de Badalona per actuar a favor de FCC i no defensar l’interés públic

De confirmar-se que l’Ajuntament no ha actuat davant del contenciós intentant salvaguardar l'interès públic, sinó que ha actuat de manera passiva a favor de l'empresa, suposaria un possible delicte de prevaricació per convivència amb una empresa adjudicatària. Per aquest motiu Guanyem estudia ja accions legals contra l’alcalde Xavier García Albiol.

Guanyem recorda que, el “Govern del canvi” a Badalona durant 2015-2108, liderat per Dolors Sabater com alcaldessa i format per Guanyem Badalona en Comú, ERC i ICV-EUiA, es va significar per defensar els interessos públics davant les grans empreses que des de fa anys controlen determinats serveis municipals. Els contractes de neteja viària, recollida de residus i neteja d’edificis que, a Badalona, estan adjudicats a FCC són els més importants econòmicament al municipi. Per aquest motiu, van ser els primers a auditar-se a l’arribada del nou govern al 2015. Recordem, a més, que l’empresa està sota sospita després de demostrar-se estar involucrada en el “Cas Bàrcenas”, per fer donacions irregulars al PP ( “Expresidente de FCC Construcción admite donaciones al PP, pero las desvincula de contratos de obra pública” EP, 26 de set. 2018).

La Llei 2/2015 de Desindexació de l’Economia, i diferents sentències contràries al pagament de les revisions de preus, van provocar que des de la mateixa Intervenció municipal i la direcció dels serveis jurídics de l’Ajuntament decidissin no tramitar les revisions de preus exigides per l’empresa FCC a l’Ajuntament de Badalona. Els serveis tècnics del Consistori, amb el suport polític del govern, van actuar llavors en defensa dels interessos de l’Ajuntament, malgrat que l’empresa va decidir anar al contenciós administratiu.

Guanyem Badalona considera que, sota la direcció del PP, l’Ajuntament no està actuant, deliberadament, defensant els interessos de la ciutat de Badalona. Hem tingut accés a informes jurídics de la Junta Consultiva de Contractació de Catalunya favorables als posicionaments de l’Ajuntament en els diferents contenciosos amb FCC (que adjuntem amb aquest comunicat). Aquests no s’estan fent valer davant dels litigis interposats per l’empresa contra el Consistori. L’alcalde ha actuat així malgrat la insistència de la nostra formació que, en diferents ocasions, li ha instat per via formal perquè presenti aquests informes.