discriminació lingüística

Escola Valenciana mostra el seu Suport a l?Ajuntament de Sant Joan d?Alacant davant els atacs a la llengua

Escola Valenciana ha manifestat el seu suport a l’alcalde de Sant Joan d’Alacant, Jaime Albero, i la corporació municipal davant el contenciós administratiu que ha presentat l’extrema dreta contra l’ús normal del valencià als plenaris del municipi.

Des d’Escola Valenciana han insistit que “Parlar valencià és el nostre dret i el pensem exercir”. Per això mateix, “és intolerable aquest contenciós a l’alcalde de Sant Joan que atempta contra els nostres drets lingüístics, la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià, l’Estatut d’Autonomia i, fins i tot, la Constitució”.

L’entitat ha demanat que no es retrocedisca un mil·límetre en qüestions lingüístiques i sinó que es vetle per mantindre la convivència i pel dret de la ciutadania a utilitzar la seua llengua amb normalitat. Així mateix, també ha mostrat la seua solidaritat cap a l’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant i ha oferit la seua col·laboració per a continuar amb la tasca de Normalització de la llengua al municipi.