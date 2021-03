Nuclears

Es compleix el 10è aniversari de l’accident nuclear de Fukushima-Daiichi, la segona fuita radioactiva més important al llarg de la història

Des de Societat Humana, Greenpeace i Ecologistes en Acció de Catalunya recordem que la distància dels fets ocorreguts no ens deixa lliure dels riscos que puguin provocar aquest tipus d’indústries de producció energètica i menys si tenim en compte que al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre hi trobem 3 reactors nuclears, els quals ja superen els anys de vida útil per als quals van ser creats i es mantindran en funcionament fins a la dècada del 2030, amb els riscos que comporta.

Per assegurar la implicació de l’administració en aquest àmbit i el compliment de les lleis actuals, Societat Humana, Greenpeace i Ecologistes en Acció de Catalunya van presentar un total de 24 requeriments a les administracions i càrrecs públics amb responsabilitats sobre el compliment de la normativa. Aquests requeriments van ser enviats als ajuntaments amb Plans d’Actuació Municipal en Emergència Nuclear (PAMEN) 1, és a dir, als municipis que es troben a un radi de 10 km de les centrals nuclears (zona 1), al Director General de Protecció Civil, al Delegat del Govern de Catalunya, al Subdelegat del Govern a Tarragona, al Consell de Seguretat Nuclear, al Ministeri de l’Interior, al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i a l’Associació Nuclear d’Ascó – Vandellòs. En aquests requeriments s’informa i es demana que:

No tenim constància que el Director General de Protecció Civil hagi complert amb les obligacions de formar al personal adscrit al Pla d’Emergència Nuclear del Nivell Central de Resposta i Suport, així com tampoc tenim constància de la realització de simulacres ni l’elaboració del Pla d’Emergència Nuclear del Nivell Central de Resposta i Suport.

Demanem al delegat del govern a Catalunya que renovi el PENTA, ja que segons la llei ha de renovar-se cada 3 anys i l’última versió és de 2009. Demanem que implanti i mantingui el PENTA, així com que informi la població que pugui veure’s afectada i es realitzi una formació teòrica i pràctica a la població, donant compliment a el que estipula en la llei. Recordem l’obligatorietat de crear un programa triennal d’exercicis i simulacres, programa que mai s’ha realitzat i hauria d’existir des de 2014.

Demanem al subdelegat del govern a Tarragona que ordeni el compliment del marc legal establert per a l’aplicació del PENTA.

Recordem als ajuntaments dels municipis afectats que l'alcalde és la persona encarregada de la direcció dels PAMEN i són, en última instància, la persona responsable de l'elaboració, aplicació de la dotació, adequació del funcionament i realitat dels PAMEN.

Demanem al Consell de Seguretat Nuclear, com òrgan màxim d’assessorament en matèria nuclear, que vetlli per al compliment, exigència i aplicació de les normes en protecció de la ciutadania.

Demanem al Ministeri d’Interior i al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya que procedeixin, en l’exercici i aplicació de les seves funcions, a exigir i realitzar el compliment efectiu de tota la normativa legal relacionada amb una possible emergència nuclear.

Demanem a l'Associació Nuclear Ascó – Vandellòs que doni compliment a l'imperatiu legal de l'obligació dels titulars de les instal·lacions per col·laborar en les activitats d'implantació i manteniment de l'eficàcia dels PEN, com els programes d'informació preventiva a la ciutadania.

Tots els requeriments van ser notificats als actors corresponents, a excepció del Consell de Seguretat Nuclear, que va rebutjar fins a dues vegades les notificacions dels requeriments que es van efectuar. Denunciem la inacció per part de l’administració pública i la indústria nuclear en el compliment de la normativa en seguretat, protecció i informació ciutadana, i, alhora, es vol deixar constància que els actors destacats i amb responsabilitats són coneixedors de l’obligatorietat normativa existent amb relació a la indústria nuclear, sent responsables directament de qualsevol incident perjudicial que pugui produir-se al medi ambient i a la salut de les persones per falta d’acció de prevenció i seguretat de les centrals nuclears. També denunciem la falta d’interès, preocupació i implicació del CSN per a resoldre els incompliments actuals i la seva despreocupació vers la col·laboració de les entitats ecologistes per assegurar una correcta aplicació normativa en seguretat, prevenció i informació ciutadana.

Amb motiu del 10è aniversari de l’accident de Fukushima i per un futur més sostenible i respectuós amb el medi ambient, tornen a denunciar l’allargament de l’activitat nuclear aprovat pel govern espanyol i reclamem un tancament immediat.

(1)Ajuntaments contactats: Ascó, Corbera d’Ebre, Fatarella, Figuera, Flix, Garcia, Molar, Móra d’Ebre, Móra la Nova, Palma d’Ebre, Riba-roja d’Ebre, Torre de l’Espanyol, Vinebre, Ametlla de Mar, Mont-roig del Camp, Pratdip, Tivissa, Vandellòs i Hospitalet de l’Infant.