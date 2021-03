Repressió

Els cinc síndics de l'1-O a judici per desobediència i usurpació

Després de més de tres anys i diversos ajornaments, els acadèmics designats per supervisar el referèndum seran jutjats aquest dimecres i dijous. S'ha convocat una concentració de suport i acte polític a partir de les 8.30h a la Ciutat de la Justícia de Barcelona

Es tracta dels acadèmics Marc Marsal, Jordi Matas, Marta Alsina, Tània Vergé i Josep Pagès, als quals el Parlament va nomenar el 7 de setembre del 2017 com a àrbitre electoral per a l'1-O, com una mena de Junta Electoral.

La causa contra els síndics de l'1-O es va obrir arran d'una querella de la Fiscalia de Barcelona contra els membres d'aquest òrgan de control electoral, que dies abans del referèndum van presentar la seva renúncia davant el Tribunal Constitucional, després que aquest els multés amb 12.000 euros diaris si no cessaven en les seves funcions.

El ministeri públic acusava en la seva querella els membres de la sindicatura, als quals el Parlament va atorgar funcions anàlogues a una junta electoral, dels delictes d'usurpació de funcions, desobediència i malversació, encara que una jutge de Barcelona, en virtut d'un informe de la Guàrdia Civil, va descartar que haguessin gastat fons públics en els escassos dies en què van exercir el seu càrrec.

En la seva declaració com a investigats davant la jutge, els cinc membres de la sindicatura electoral es van acollir al seu dret a no contestar a la Fiscalia i, a preguntes de la seva defensa, van al·legar que van dissoldre l'òrgan en què el Tribunal Constitucional va acordar sancionar-los si no cessaven les seves funcions.