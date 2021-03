Medi Ambient

El poble dels Hostalets de Pierola decideix dir "Sí" a l'ampliació de l'abocador de Can Mata

Amb una participació del 44,84% (1134 vots) del cens (2529), el "Sí" ha obtingut el 58,11% (659 vots) i el "No", el 41,19% (467 vots)

El "Sí" a l'ampliació de l'abocador de Can Mata al municicipi dels Hostalets de Pierola ha guanyat amb el 58,11% del vots en la consulta popular celebrada aquest diumenge. La votació s'ha organitzat en el marc de la Llei 10/2014 sobre Consultes Populars no referendàries i, malgrat que la normativa no permet que sigui vinculant, el batlle deixa clar que respectaran els resultats: "La força que li volem donar és que sigui 100% vinculant".

La pregunta, amb resposta binària era (SÍ vol dir ampliar abocador i NO vol dir no ampliar l’abocador) serà: ¿Estàs d’acord que l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola aprovi inicialment la modificació de les Normes Subsidiàries de planejament que ha de permetre ampliar el Dipòsit Controlat de Can Mata?

Tenint en compte aquest compromís, l’ampliació de l’abocador es preveu en el termini d’uns dos anys i allargarà la vida de les instal·lacions uns 8 anys més. Ara bé, l'ajustat resultat obre la porta a la negociació sobre la vida de l'abocador.