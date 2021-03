fons de la UE

El grup d’esquerres, republicà, feminista i ecologista a l’oposició de l’AMB vol que els fons Next Generation de la UE reverteixin en la població i els ajuntaments

En l’actual context de crisi, derivada de la pandèmia per la Covid19 però fonamentada en les debilitats estructurals de l’actual sistema social, econòmic i ecològic, la Unió Europea ha ideat una política econòmicament expansiva per tal de fer front als enormes efectes que es preveu que derivaran de la crisi social i econòmica que s’acosta: ha creat uns fons específics, els Next Generation (NGEU). És la major inversió de recursos, en forma de préstecs i a fons perdut, de la història de la Unió Europea.

El NextGenerationEU està dotat amb un pressupost total de 750.000 milions d'euros, el 90% del qual, 672.500 milions, constitueix l'instrument estrella: el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR). En aquests moments, però, hi segueix havent molta incertesa al voltant de en quins marcs s’estan decidint quins projectes i sota quins criteris s’estan prioritzant, tot i que sembla clar que, analitzant els primers esborranys de propostes i veient la gran mobilització d’algunes grans consultores privades, les grans empreses tindran un accés privilegiat als mateixos.

Una de les administracions claus per a la gestió de la recuperació social i econòmica, les administracions locals, són una de les grans oblidades tant a l’hora de planificar la despesa d’aquesta gran injecció de fons com a l’hora de gestionar-los i, al mateix moment, les condicions actuals (manca de transparència i gran capacitat d’incidència de les grans transnacionals) tampoc afavoreixen que els projectes finançats per aquests fons siguin aquells que entenem haurien de ser prioritaris, és a dir, aquells que fomentin una reducció de les desigualtats socials i una transició ecològica en profunditat del model productiu actual.

L’AMB es troba involucrada directament en diversos projectes finançats amb aquests fons. Com a mínim, 3 dels 27 projectes que la Generalitat ha demanat que siguin finançats amb aquests fons i que no sabem, a dia d’avui, si es recolliran en la proposta que l’Estat espanyol farà arribar a la Comissió Europea. Projectes sobre la “Racionalització de l’ús de l’aigua” mitjançant la seva empresa mixta, Abemcia, projecte sobre la “Descarbonització de la mobilitat: impuls de la de la xarxa ferroviària”, i també sembla clar que intervindrà en el projecte sobre “Agenda Urbana: revitalització dels hàbitats urbans”, el qual preveu la intervenció de les administracions locals en una gran operació sobre rehabilitació d’habitatges vinculada en part al Pla Metropolità de Rehabilitació d'Habitatges (PMRH) aprovat el desembre passat.

És per tots aquests motius que els grups plantegen que l’Àrea Metropolitana de Barcelona aprovi, entre d’altres mesures, que l’AMB treballi perquè una part dels fons destinats a l’Estat espanyol serveixi finançar un Fons Local per a la Transformació Social, Econòmica i Ecològica que tingui per objectiu finançar els projectes de transformació en aquests àmbits, que promoguin les administracions locals i que es puguin formular amb més marge de temps. Que s’estableixin una bateria d’indicadors de seguiment, tant socials com ecològics, en els projectes en que participi l’AMB, que l’AMB impulsi la creació d’una Oficina Tècnica d’Informació en solitari o en col·laboració amb altres administracions locals o entitats municipalistes, on es pugui informar, assessorar i acompanyar directament als les administracions locals, la ciutadania, les PIMEs i les entitats sobre les vies d’accés a les diverses fonts de finançament vinculades als fons de Next Generation i que que es creï una Comissió de Seguiment intern de l’AMB dels fons Next Generation per al seguiment de totes les inversions vinculades als fons esmentats.