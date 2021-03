8-M

El col·lectiu feminista Cau de Llunes i la CUP presenten una moció conjunta en motiu del 8M

En motiu del Dia de la Dona Treballadora, Cau de Llunes i la CUP volen que el Ple de l’Ajuntament de Tarragona acordi implementar mesures en clau feminista, ja que la crisi social i econòmica que està generant la pandèmia sanitària “està tenint un impacte desproporcionat sobre les dones i, especialment, sobre aquelles que es troben socialment i econòmica en situacions de més precarietat i de major vulneració de drets”.

Ambdues formacions volen que el consistori acordi facilitar l’empadronament immediat d’urgència de les totes les dones migrades que viuen a la nostra ciutat per tal que no quedin excloses de sistemes d’ajut; donar compliment a l’acord amb les cupaires de treballar per la internalització el servei del SAD; que l’Ajuntament estableixi clàusules per evitar l’escletxa salarial entre homes i dones als contractes i licitacions que aquest efectuï; instar al futur Govern de la Generalitat a establir una Renda Bàsica Universal, individual i garantida, de 735 euros mensuals; i a retirar totes aquelles personacions com acusació particular contra activistes socials i, en concret, en el cas de 8 Mil Motius de Sant Cugat.

Les anticapitalistes consideren que “cal que d’una vegada per totes que les institucions implementen polítiques realment feministes, que vagin més enllà de les polítiques d’aparador i que garanteixen la millora de les condicions materials de vida de la població”. Els dos col·lectius expliquen que implementar polítiques feministes vol dir reforçar els serveis públics i revertir les privatitzacions i retallades en matèria de sanitat, educació i serveis socials; vol dir valoritzar les cures, millorant les condicions laborals de les treballadores i augmentant els recursos en matèria de dependència; “vol dir garantir igualtat d’oportunitats a totes les persones sigui quin sigui el seu origen, la seva sexualitat, la seva identitat o expressió de gènere”.