El cantautor Cesk Freixas protagonitza la portada de l'EDR #360 per parlar-nos del nou disc, Memòria (U98, 2021) amb què retorna a la seva faceta més polititzada, amb una sonoritat acústica i uns versos i una mètrica cuidada. En total, deu temes inèdits que rescaten successos i rememoren una història més o menys recent.També repassem i escoltem tots els nominats a la darrera volta de votació popular dels Premis Enderrock 2021; conversem amb quatre dones que es dediquen al món del directe des de darrere els escenaris, en una professió especialment masculinitzada. Així mateix, descobrim cançó per cançó el nou àlbum d' Ebri Knight i recollim l'admiració que té el grup per Talco i viceversa; entrevistem Las Karamba , que recentment han debutat amb Camino así (Guspira, 2021); i amb Marinah , exOjos de Brujo, i les seves Heroínas: existir es vencer (Nacional Records, 2021).A més, parlem llarg amb Gerard Quintana sobre la seva darrera novel·la, guanyadora del Premi Ramon Llull d'enguany, L'home que va viure dues vegades (Columna, 2021); i descobrim el debut de Galgo Lento i els Dies i dies (Luup Records, 2021) que l'han dut fins aquí. I, com cada setmana, llistem els nous temes i discos en català que s'han publicat recentment, com els de Manel, Sandra Monfort o Oques Grasses amb Lo Puto Cat, entre altres.