Laboral

El 93% de la plantilla de Girbau referenda l’acord per reduir a la meitat els acomiadaments previstos a l’ERO

Avui s’ha celebrat la votació dels treballadors i les treballadores de Girbau, empresa de bugaderia industrial de Vic, per referendar el preacord al que van arribar el comitè d’empresa i la direcció el dilluns a la nit. El resultat, amb una participació del 73,5% del cens d’afectació de l’ERO, ha estat de: 93,13% vots a favor, 3,85% en contra, 2,75% en blanc i 0,9% nuls, validant així la intensa feina feta pel comitè aquests mesos per assolir un pla de viabilitat que superés l’ERO inicial presentat per l’empresa, que plantejava 76 acomiadaments.



Després de les mobilitzacions àmpliament secundades per la plantilla i més d’una quinzena de reunions, finalment s’ha assolit un preacord que la Intersindical creu que és el millor possible, tenint en compte les circumstàncies que vivim.



L’acord aconsegueix rebaixar a la meitat les afectacions proposades inicialment, promociona totes les prejubilacions i obre la possibilitat a baixes incentivades. També assegura una sortida digna a totes les treballadores i els treballadors que hauran de marxar amb una indemnització per sobre del termes de la improcedència. Així mateix, s’hi ha pogut arribar gràcies a la solidaritat i esforç de tota la plantilla, que haurà de continuar amb la contenció salarial que ja porta patint els darrers tres anys, ampliant una ERTO durant el 2021 i una flexibilitat ampliada per a poder resoldre l’impàs conjuntural que viu l’empresa.



La secció sindical Intersindical a Girbau vol, en primer lloc, posar de manifest el suport de la plantilla ha mantingut en tot moment en aquest conflicte, demostrant que la lluita pels drets de les treballadores i els treballadors és l’únic que camí. Valora l’acord molt positivament, i tot i que encara hi ha sortides no voluntàries, creu que en els propers mesos es demostraran innecessàries, ja que assegura una viabilitat per a l’empresa durant aquest impàs temporal, alhora que minimitza els danys inicialment previstos a la plantilla, i a més a més obre una nova via de diàleg dins de l’empresa. També vol destacar i agrair el clima de col·laboració i unitat dins del comitè.



Un cop referendat l’acord, el comitè el signarà i tramitarà administrativament amb l’empresa, preveient que els efectes sobre la plantilla es començaran a fer efectius a partir del juliol.