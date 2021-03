Moviment popular

Demanen aturar les ampliacions del port i l'aeroport, "blindar" les zones protegides i apostar pel Parc Agrari del Baix Llobregat

En una roda de premsa conjunta al Prat de Llobregat, que ha recollit La Premsa del Baix les entitats han destacat que projectes com l'ampliació del port i l'Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat "són incompatibles" amb la protecció del delta i l'emergència climàtica i energètica. També han reclamat "blindar i ampliar" les zones protegides i apostar pel Parc Agrari del Baix Llobregat com "el rebost de proximitat" de l'àrea metropolitana. "Cal un canvi radical per protegir el que tenim", han alertat.

També s'ha fet ressò del comunicat de les plataformes Ni un pam de terra, Zeroport, SOS Baix Llobregat i Depana, declaren que “veiem amb preocupació com els diferents responsables polítics s'espolsen les responsabilitats de la situació crítica en què ens trobem i es passen la pilota entre les diferents administracions, Govern central, Generalitat i Ajuntaments; amb pronunciaments que, més enllà dels matisos retòrics, evadeixen la seva responsabilitat per a portar a terme les actuacions necessàries de preservació del Delta i per a aturar els projectes en curs de caràcter urbanístic i d'ampliació de l'aeroport i del port de Barcelona”.

D’altra banda, demanen al govern de l'Estat “la retirada immediata i sense condicions dels plans d'ampliació de l'activitat i infraestructures aèries que projecta AENA, seguint l'exemple recent de l'aeroport de París. L'ajornament de dos o tres anys de les obres que planteja Maurici Lucena (president d'AENA) és completament inadmissible, ja que es manté l'objectiu d'expansió de l'aeroport” i reclamem “l'urgent redimensionament del sector aeri per fer front a les crisis climàtica, ecològica i energètica.”

Segons les tres plataformes, el vigent model econòmic basat en el turisme massiu s'ha demostrat insostenible, injust i inadequat davant de situacions de recessió econòmica i crisi social com l'actual, i ha de ser transformat. “A més a més, els ecosistemes deltaics i els recursos agraris i aqüífers, garants de sobirania alimentària i hídrica de l'àrea metropolitana, han estat molt malmesos també per l'ampliació del port de Barcelona, arran del desviament del darrer tram del riu Llobregat. Malauradament, el Port de Barcelona continua imparable amb els seus plans d'ampliació d'activitat i terminals”, argumenten.

Així mateix, reclamen que es facin efectives totes les compensacions ambientals acordades en el Pla Delta del 1994, el qual va fer possible les ampliacions que ja s'han dut a terme del port i l'aeroport de Barcelona. Per altra banda, critiquen al govern de la Generalitat de Catalunya, que té competències en matèria d'urbanisme i medi ambient, ja que “no ha fet res durant anys, malgrat els múltiples requeriments, per aprovar l'obligat Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Delta del Llobregat ni per ampliar els espais de la Xarxa Natura 2000 (les ZEPA), tal com se li sol·licitava. La seva inacció, quan no connivència amb els projectes d'ampliació de les grans infraestructures (port i aeroport) i de creixement urbanístic que amenacen els diversos municipis de la zona (El Prat, Viladecans, l'Hospitalet, Gavà...), col·loca com a responsables al govern i en concret al conseller Damià Calvet, que, davant l'expedient de la Comissió Europea, es limita a assenyalar com a culpable a Madrid.”

Criteris científics

Segons el comunicat de les plataformes, l'ampliació del perímetre de les zones protegides del Delta que exigeix la UE, s'ha de fer amb criteris científics, i la referència actual és, segons SEO Birdlife, la zona IBA 140 d'importància per a la conservació de les aus. Per això, “exigim a la Generalitat una moratòria immediata que aturi tots els projectes urbanístics i de creixement d'infraestructures en marxa que afecten els terrenys de la zona IBA 140 del Delta del Llobregat”.

Finalment, els ajuntaments de la zona “són còmplices de la invasió de ciment que s'està impulsant a tants municipis del Baix Llobregat. Han d'assumir la seva quota de responsabilitat i retirar els plans urbanístics que comprometen la supervivència dels cada cop més escassos espais agrícoles i naturals del Delta del Llobregat”. Segons les plataformes, és necessari conservar aquests espais naturals i agrícoles, així com els connectors ecològics amb altres espais protegits propers (serra de Collserola, massís del Garraf). Menys propaganda ecologista, menys greenwashing i més accions efectives i reals per a protegir el territori, la pagesia, la vida i la salut. Ni un pam de terra, Zeroport, SOS Baix Llobregat, Depana.

Redacció / Fotos: Plataforma Ni un pam de terra