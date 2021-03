Repressió

Concentració al Jutjats de Reus en suport d'una militant del SEPC

Demà divendres 25 de març a les 13h està citada a declarar la Francina Segura, militant del SEPC Reus, com a investigada per les manifestacions del 23 de setembre del 2019 a Reus en suport als CRD detinguts que van acusar de terrorisme. Com a mostra de suport a la Francina, s'ha convocat una concentració de suport a la mateixa hora