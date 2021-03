Antimilitarisme

Banco Santander i Banc Sabadell financen empreses productores d’armes que podrien estar sent utilitzades contra la població del Iemen

Avui quatre membres de la Campanya Banca Armada han participat a les Juntes d’Accionistes que han celebrat Banco Santander (en format virtual) i Banc Sabadell (presencialment a Alacant), bancs que es mantenen un any més entre les entitats financeres espanyoles que més inverteixen en la indústria armamentista i que contribueixen al manteniment de les armes nuclears. Així, representants de la campanya han fet dues intervencions en cada una de les juntes explicant, davant dels accionistes i els mitjans de comunicació, els vincles de Banc Sabadell i Banco Santander amb la indústria de l’armament per sensibilitzar i denunciar davant la societat els vincles d’aquestes pràctiques financeres amb les tragèdies humanes, conseqüència dels conflictes armats.

Banco Santander, el banc espanyol que inverteix en més empreses armamentistes

Tal com han denunciat activistes de la campanya en la seva intervenció en la Junta d’Accionistes celebrada avui, Banco Santander ha finançat i invertit durant el període 2014-2019 prop de 3.000 milions d'euros a almenys 15 diferents empreses armamentistes i de seguretat fronterera. Entre aquestes, destaquen sis empreses que fabriquen armament que s’ha venut a l’Aràbia Saudita, país que lidera la coalició internacional de la guerra al Iemen, i els Emirats Àrabs Units que participa d’aquesta coalició. Tal com revela l’últim informe elaborat pel Centre Delàs d’Estudis per la Pau que es farà públic el pròxim 31 de març, el Banc Santander va finançar durant el període 2015-2019 amb 1.830 milions de dòlars Navantia, Airbus, Boeing, Leonardo, Thales i Rolls-Royce, empreses que han venut armament que podria estar sent utilitzat contra la població civil al Iemen, en el marc de la pitjor crisi humanitària de les últimes dècades que aquesta setmana compleix 6 anys. “Al Iemen, el 80% de la població necessita ajuda humanitària per a sobreviure, hi ha prop de 4 milions de desplaçats interns i més de 7 milions de persones necessiten assistència nutricional segons denuncia ACNUR. I amb les seves inversions, estan contribuint a incrementar l'arsenal militar de l'Aràbia Saudita, un dels contendents en aquest conflicte armat”, ha denunciat Eduardo Aragón, investigador del Centre Delàs d'Estudis per la Pau i activista de la campanya.

La naviliera espanyola Navantia, a la que el Santander finança des de l’any 2015 amb 38 milions d'euros, és la constructora de les cinc fragates Avante-2200 encarregades pel govern de l'Aràbia Saudita l’any 2018, una exportació que múltiples organitzacions de pau i defensa dels drets humans han demanat aturar pel seu probable incompliment de la llei espanyola sobre comerç d’armes i la Posició comuna europea.

Destaca la gegant armamentista francesa Thales, que és la que ha rebut més suport en aquest període per part del Santander -més de 650 milions de dòlars-, i que ha tingut com a client final l'Aràbia Saudita i Emirats Àrabs Units.

D’altra banda, també s’han volgut destacar les milionàries inversions del Santander en empreses armamentistes que produeixen les recentment prohibides armes nuclears o components per a la seva fabricació. “Vostès saben de sobres que l'armament nuclear és el més perillós i letal per a totes les formes de vida, presents i futures, mai dissenyat. I també sabran que el passat 22 de gener va entrar en vigor el Tractat de Prohibició d'Armes Nuclears, ratificat per 54 països i signat per 86”, ha apuntat en aquest sentit Gemma Amorós, membre de Setem Catalunya i activista de la campanya. I és que el banc espanyol ha destinat durant el període 2017-2019 un total de 1.953 milions d’euros en empreses que contribueixen a la producció d’armes nuclears: Thales, Safran, Boeing, Airbus, Fluor, Honeywell International i Serco.

Banc Sabadell finança empreses que produeixen les ja prohibides armes nuclears

Les activistes de la Campanya Banca Armada fa anys que denuncien que Banc Sabadell continua obtenint beneficis a costa de finançar empreses que fabriquen armament nuclear, i avui, a la Junta d’Accionistes, també han recordat que al gener va entrar en vigor el Tractat de Prohibició d'Armes Nuclears: “Segurament, ja hauran pensat de quina manera els afecta l'entrada en vigor d'aquest tractat i com adaptar-se a la nova situació. Almenys això seria l'esperable, donat el seu interès manifest per complir les normes i establir límits moralment acceptables en les seves inversions”, ha comentat Davi Montesinos, del Centre Delàs d'Estudis per la Pau del País Valencià i activista de Banca Armada.

L'informe Shorting our security: Financing the companies that make nuclear weapons, publicat per PAX, Profundo i ICAN revela com Banc Sabadell ha donat el seu suport financer a AECOM i ha començat a finançar General Dynamics, dues empreses relacionades amb la fabricació d'armament nuclear. Durant el 2019, General Dynamics va tancar el contracte de construcció naval militar més gran de la història: un acord de 22 bilions de dòlars per a la construcció de nou submarins nuclears. El Banc Sabadell, a més, va destinar entre 2017 i 2019 més de 65 milions d'euros a AECOM, que treballa al Laboratori Nacional Lawrence Livermore, participant de la recerca, disseny, desenvolupament i producció d'armes nuclears, incloent el programa d'extensió de vida de les bombes nuclears B-61 i de l'ogiva nuclear W80-1 per a míssils de creuer llançats des de l'aire.

Banca Armada ha recordat aquest matí que durant el període 2014-2019, el Banc Sabadell va invertir gairebé 170 milions d'euros en quatre empreses relacionades amb el negoci de la guerra: AECOM, MAXAM, General Dynamics i Raytheon Technologies.

Maria Fraile, de la Fundació Novessendes, i activista de Banca Armada ha denunciat que “és molt probable que les empreses d'armament que vostès financen siguin les responsables de la mort de civils innocents”. D'una banda, General Dynamics ha venut carros de combat dels models M-1A2S i LAV-700, encarregats l'any 2014 i que es van exportar parcialment a l'Aràbia Saudita durant l'any 2019. D'altra banda, Raytheon Technologies, durant els últims anys, ha fabricat bombes guiades que han estat exportades tant a l'Aràbia Saudita com als Emirats Àrabs Units.

“Els seus comitès d'ètica i de risc podrien avaluar quina part de responsabilitat té el Banc Sabadell en aquest conflicte alimentat pel mercat armamentista”, ha conclòs Fraile.

Podeu llegir els textos de les intervencions completes a la Junta d'Accionistes de Banco Santander aquí.

Podeu llegir els textos de les intervencions completes a la Junta d'Accionistes de Banc Sabadell aquí.

Sobre la campanya Banca Armada

La campanya està formada actualment per nou organitzacions -Centre Delàs d’Estudis per la Pau, SETEM, Justícia i Pau, l'Observatori del Deute en la Globalització, FETS, Alternativa Antimilitarista-Moviment d’Objecció de Consciència, Col·lectiu RETS, la Fundació Novessendes i la Fundació Finanzas Éticas- que tenen com a objectiu denunciar els vincles dels bancs convencionals amb la indústria de l’armament per sensibilitzar la societat sobre la relació d’aquestes pràctiques financeres amb les tragèdies humanes i els conflictes internacionals. www.bancaarmada.org