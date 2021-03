Falles

Acte sobre falles, franquisme i identitat valenciana organitzat per Decidim i Plataforma per la Llengua

Sense festa de les Falles, la Plataforma per la Llengua i la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià, Decidim!, han organitzat un acte sobre la importància social i cultural de les falles, i les seues relacions amb el poder polític i la identitat valenciana.

L'acte, que tindrà lloc el dimecres 17 de març a les 19 h, es retransmetrà a través del canal de Youtube de Decidim i es podrà veure a la pàgina de Facebook de la Plataforma per la Llengua PV i d'editorial Afers. En la trobada a la xarxa participaran el sociòleg Gil-Manuel Hernández i Martí, autor del llibre Falles i franquisme a València; i la historiadora de Marta Garcia Carrión, autora de l'obra La regió en la pantalla. El cinema i la identitat dels valencians. Els dos llibres han sigut editats per editorial Afers, dirigida per l'editor Vicent Olmos, que també intervindrà en l'esdeveniment.

L'objectiu principal de l'acte és destacar que les falles són una autèntica manifestació de la cultura popular valenciana, que va patir un procés de manipulació pel poder polític del franquisme. El sentiment de valenciania va ser aprofitat per a generar el fenomen de l'anticatalanisme durant la transició política. Igualment es tractarà el paper del cinema en la construcció de la identitat dels valencians, des de les primeres projeccions a la fi del segle XIX fins a la primera meitat del segle XX. També es podrà veure un resum d'escenes fílmiques conservades, provinents d'orígens tan diversos com ara Maximilià Thous, Concha Piquer, Vicent Blasco Ibáñez o l'empresa Cifesa.

Finalment, hi haurà un torn de participació del públic, a través del xat de YouTube i de Facebook, de manera que les persones que es connecten a l'acte podran fer aportacions o preguntes.