Moviment popular

Entitats i personalitats signen un manifest i convoquen un acte a Barcelona sota el lema "Per la majoria, l'esperança no pot esperar"

Demà dissabte 13 de març, a les 12h al Parc de les Tres Xemeneies de Barcelona

Per la majoria, l'esperança no pot esperar"

Unes 250 entitats i personalitats han signat un manifest sota el lema "Per la majoria, l'esperança no pot esperar" i han convocat un acte aques dissabte a les 12h al Parc de les Tres Xemeneies de Barcelona. Es compta amb la presència de Marina Garcés, Yacine - Sindicat Manters; Nuri Soto - RidersXDrets; Clàudia Ruscalleda - Guerra a Cerberus; Xavi Tarragon - CATAC-CTS/IAC; Maria Garcia- Ecologistes en Acció; Celeste Valenzuela - Agitació Feminista; Ermengol Gassiot - CGT; Adriana Roca- ARRAN i Ivan Miró - Ciutat Invisible.

Entre les persones adherides hi ha Arcadi Oliveres Boadella, M. Gabriela Serra Frediani, Kiko Amat (novelista), Sandra Ezquerra, Carlos Marqués-Marcet (director de cinema), Sònia Farré (Anticapitalista i exdiputada del Congrés), Joel Díaz (Periodista), Anna Gabriel (exdiputada de la CUP a l’exili), Sergi López (actor), Ingrid Guardiola (assagista cultural), Xavier Antich (filòsof), Marta Sibina (Octuvre), Xavier Domènech, Aina Torres (escriptora), David Fernàndez, Eva Fernàndez Lamelas, Iñaki Riveira Beiras (Observatori del Sistema Penal i dels Drets Humans), Blanca Llum Vidal (poeta), Pep Espelt (Konvent.0), Bea Cantero (Mujeres Pa’lante), Joan Tafalla (historiador), Sara Cuentas Ramírez (investigadora social), David Caño (poeta), Semolina Tomic (Antic Teatre).

Algunes de les organitzacions, sindicats i moviments socials que s’uneixen a la crida: PAH, Xarxa Economia Solidària XES, Consell Nacional Joventut Catalunya, Xarxa Consum Solidari, CUP, Anticapitalistes, Més País, CGT, Ecologistes en Acció, Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), Sindicat de Llogateres de Catalunya, USTEC, IAC, Intersindical, Escoltes Catalans, Co.Bas, COS, Sindicat de Manters, Mujeres Pa'lante.

Al manifest asseguren que surten al carrer "a lluitar per una vida millor" perquè no perden l'esperança. "Perquè la nostra esperança no pot esperar, fem una crida a sumar la força social necessària per posar fi a un sistema econòmic que destrueix el futur i violenta el present", diuen. Reclamen la redistribució de la riquesa, la supressió dels desnonaments i de la pobresa energètica, la fi de la repressió i l'autodeterminació.

L'escrit també avisa que si les organitzacions empresarials "es planten per demanar la fi dels aldarulls, ells, "els de baix", es planten "per exigir la fi d'un sistema econòmic que roba el futur a la joventut i condemna el present dels treballadors a la precarietat".

A més, es refereixen a les manifestacions de les darreres setmanes contra l'empresonament de Pablo Hasél i asseguren que milers de persones s'han manifestat "contra l'autoritarisme d'un sistema polític i judicial que empara monarques corruptes i empresona rapers, que promou l'ascens de l'extrema dreta i criminalitza les propostes de canvi social".

El manifest també carrega contra el sistema capitalista perquè "les grans fortunes s'enriqueixen i les grans majories carreguen la crisi a l'esquena". "Sofrim la pandèmia de la desigualtat, de la pobresa, de l’atur, de la manca de recursos que permetin una vida digna, (...) el masclisme, del racisme i la xenofòbia, d’un Estat que empresona innocents als CIE i es nega a reconèixer el dret als drets de milions de catalans", es queixen.