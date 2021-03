Música

‘Un sofà a la platja d’en Goixa’, primer avançament del nou llibre-disc ‘L’Ovidi se’n va a la Beckett’

Comencen a desgranar-se els primers detalls del nou llibre-disc “L’Ovidi se’n va a la Beckett”. Aquest divendres, 19 de març, surt a la llum el primer single + clip, Un sofà a la platja d’en Goixa, que captura l’essència de la nit màgica enregistrada a la sala Beckett al juny de 2019. En aquest avançament hi trobem una combinació única, explosiva i comunitària, com l’Ovidi. Per una banda, el clàssic del xativí Feliu Ventura, Història d’un sofà, i per l’altra, el poema original de l’integrant de la formació ovidiana, David Caño, Des de la platja d’en Goixa, que va ser premiat el 2019 als Jocs Florals. El single ve acompanyat d’un clip en directe a càrrec de Tururut Artesania Multimèdia.



Un sofà a la platja d’en Goixa és una de les 21 cançons del llibre-disc “L’Ovidi se’n va a la Beckett”, coeditat per Sembra Llibres i Propaganda pel fet! que sortirà a la venda el 16 d’abril. La pre-comanda està oberta des de fa just una setmana.



El llibre-disc

La formació poètico-musical Ovidi4 on Mireia Vives, Borja Penalba, David Caño i David Fernandez reivindiquen la figura del cantautor alcoià Ovidi Montllor i Mengual, va llançar el passat 16 d’abril, el llibre disc “L’Ovidi se’n va a la Beckett”. El primer enregistrament dels Ovidi que recull el directe enregistrat a la sala Beckett de Barcelona, en la cloenda de la gira “Cuidem-nos”, i a més tres versions inèdites enregistrades el novembre passat amb el guitarrista Toti Soler. La pre-comanda ja està oberta.



El disc mostra 79 dels 210 minuts que va durar el concert, i aquest cop la música va acompanyada de lletres. ‘L’Ovidi se’n va a la Beckett’ és també un llibre de 164 pàgines amb introducció de Jana Montllor, pròleg de Marina Garcés, epíleg de Jordi Cuixart i una acuradíssima antologia de fins a 24 textos i articles especialment seleccionats. L’escrit fa un retrat coral del músic a través de textos d’artistes i pensadors que l’han admirat i estimat.



La presentació del llibre disc es converteix a més en un nou espectacle i l’inici d’una gira, que es presentarà el proper 24 d’abril al Festival Strenes de Girona amb la companyia de Toti Soler, passarà per Barcelona amb una proposta distinta -Ovidi15M, arran del 10è aniversari de la revolta indignada de les places– i recorrerà els Països Catalans a partir de l’estiu, arrencant a Manacor el 19 de juny.