Música

“No s’apaguen les estreles”, el nou espectacle de Xavi Sarrià en format concert-documental

L’artista valencià girarà el 2021 amb un nou espectacle en directe que estrenarà al Teatre Principal de València el 30 d’abril i que combina un potent repertori musical i la projecció d’elements audiovisuals inclosos en el documental que s’estrenarà també a finals de maig

L’ambiciós projecte, amb branca musical i també cinematogràfica, naix de la cançó ‘No s’apaguen les estreles’ i recupera el llegat de savieses i resistències populars del País Valencià.El 2021 les crisis omplin tertúlies i portades. Precisament en aquests temps difícils és quan més necessàries es fan les experiències resilients i lluitadores de la nostra gent.

L’espectacle “No s’apaguen les estreles” és una alenada de coratge i autoestima per a enfrontar el moment actual. Perquè, en temps de foscor, la cultura pot ser llum. Aquest projecte naix arran de la cançó “No s’apaguen les estreles”, que va ser banda sonora de la pel·lícula ‘La mort de Guillem’ i en pocs mesos ja suma més de 700.000 reproduccions a les plataformes digitals. Una cançó que va molt més enllà de la història de Guillem Agulló i la seua família i que viatja als origens populars del nostre poble per reivindicar que existeix una cadena inesgotable de savieses i resistències. L’espectacle conjuga cançons i audiovisuals que es projectaran en una pantalla pròpia en forma de cor. El resultat és un nou format d’espectacle que naix adaptat per fer front als dies de crisi que vivim: un concert documental. Un emotiu cant a la perseverança, la resiliència i la solidaritat de la gent humil i senzilla del País Valencià. El poble valencià està viu i batega amb força i Xavi Sarrià i companyia volen mostrar-ho i posar-ho en valor.



Amb sonoritats i instrumentació mediterrànies, l’espectacle s’endinsa en el repertori més emotiu de Xavi Sarrià elaborat durant més de dues dècades en solitari i al capdavant d’Obrint Pas, des d’”Amb l’esperança entre les dents”, “Alliberar-nos” o “No s’apaguen les estreles” fins a “Al país de l’olivera”, “Si tanque els ulls” o “La flama”. Sis músics acompanyen Xavi Sarrià a l’escenari: dolçaina, llaüt, guitarra, baix, teclats i la veu de Key Day conformen un espectacle ideat per als temps actuals. Un format sorprenent, elegant i original dissenyat pel director artístic Martí Torras (Love of Lesbian, Els Catarres, El Diluvi). Un nou concepte transmèdia que inclou audiovisuals de manera que les cançons i les històries conflueixen per a emocionar-nos i omplir-nos de coratge i esperança.