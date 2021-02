Ensenyament

Un grup de 180 persones es van manifestar dissabte al Parc de la Ciutadella en representació dels municipis de tot el territori català

Unes 180 persones s’han manifestat aquest passat dissabte al Parc de la Ciutadella per reclamar el dret a que les famílies puguin escollir la jornada contínua a les escoles. La protesta ha estat organitzada per la Plataforma Volem Jornada Contínua a Catalunya i protagonitzada per un nombrós grup de famílies de pares, mares i nens vinguts de diversos indrets de Catalunya en representació dels seus municipis com ara Cornellà, Viladecans, Cambrils, Cubelles, Sant Feliu, Ripollet, Rubí, Tarragona, Girona, entre molts d’altres.

El col·lectiu ha valorat molt positivament la concentració assenyalant que “tot i la preocupació de la gent a manifestar-se degut a la pandèmia, s'ha fet amb molta seguretat, duplicant les distàncies i amb un control de quantitat de persones, són moltes les persones que avui ens han volgut acompanyar i aixecar la veu perquè els representants polítics ens escoltin precisament ara que estem a punt de celebrar unes eleccions” afegint que “això demostra que cada vegada són més les famílies que s’estan sumant a aquesta causa”. Per aquest motiu i davant la negativa del departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya de poder permetre aquest model com ja funciona amb èxit a altres comunitats autònomes d’Espanya, la Plataforma ha decidit seguir intensificant la periodicitat d’aquestes protestes.

La concentració ha estat seguida i recolzada també de manera virtual pel Facebook de la Plataforma on el vídeo de la concentració ja porta gairebé 40 mil reproduccions.

La Jornada ha estat marcada per un caràcter festiu i per les normes de seguretat recomanades intensificades. Els participants han pronunciat càntics varis, amb la lectura dels estaments de la Plataforma, i reivindicacions i cartells on podia llegir-se "llibertat, democràcia i dret a decidir" o "Bargalló dimissió".

La Plataforma formada per més de 17.000 famílies reclama des de fa molts anys el dret democràtic de les famílies i escoles a poder decidir l'horari lectiu dels centres de Primària de Catalunya. Concretament, aposten per una reorganització de l’horari actual, concentrant les hores lectives de 09 a 14h i reservant les hores de menjador i lleure de 14 a 16.30h amb la possibilitat de facilitar uns horaris de recollida més flexibles que s’adaptin a les necessitats de totes les famílies. En aquest sentit, la Plataforma insisteix en destacar que “aquest model no suposa cap reducció de les hores lectives ni tampoc la pèrdua del menjador ni les beques que continuarien igual”.

La campanya de recollida de signatures al Change demanant la lliure elecció, ja es de més de 65.000 signatures.