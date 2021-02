14-F

Sabater:‘Guanyar és que tothom tingui dret als recursos essencials’

La candidatura denuncia els guanys milionaris d’Endesa i reivindica la necessitat de tenir el control públic de l’electricitat i subministraments

La CUP-UNCPG ha denunciat avui en una roda de premsa que milers de famílies es troben en situació de risc de pobresa energètica a Catalunya i els guanys milionaris d’empreses privades com Endesa. També ha reivindicat l’urgent necessitat de tenir el control públic dels recursos essencials com la llum, el gas i l’aigua, per tal que els béns bàsics no siguin un negoci “en mans d’uns pocs”.

La candidatura assegura que des del 2009, Endesa ha tallat la llum a més de 683.000 famílies i que des de l’hivern de 2019, l’empresa ha estat amenaçant a ajuntaments de tallar la llum a persones en situació de vulnerabilitat, incomplint la Llei 24/2015, també durant el confinament i la greu crisi sanitària i econòmica. Durant el mateix període, Endesa va tancar el 2020 amb uns beneficis nets de 844 millions d’euros, després de repartir 1.500 millions en dividends entre els seus accionistes. En aquest sentit, els anticapitalistes reivindiquen que durant la propera legislatura els béns essencials més bàsics estiguin en “mans de tothom” i per tant, passin a control i gestió pública i ecològicament sostenible.

La CUP assegura que la gestió pública de l’energia no només beneficiarà totes les llars a través d’un accés universal amb un preu assequible, sinó que també implicaria una transició ecològica i la generació de llocs de treball dignes i socialment necessaris.

La formació ha criticat que un alt directiu d’Endesa cobra 230 vegades (15 milions anuals d’euros) el sou d’una treballadora i que el conseller delegat d’Endesa, José Bogas, triga 3 dies 29 minuts 48 segons en guanyar el sou anual mig.