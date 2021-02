català

Obert el termini de la VI edició del Concurs de Microrelats de la CAL

La Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) amb la col·laboració de l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès ha presentat la sisena edició del Concurs de Microrelats.

Com a les edicions anteriors, el termini de participació s’inicia l’1 de febrer i finalitza el 31 de març del 2021. Les categories per a participar-hi són les següents:

– Categoria Oberta. Hi poden participar totes les persones majors d’edat que ho desitgin. Les obres que es presentin en aquesta categoria han de girar entorn del lema “Llengua i resiliència” ―la resiliència entesa com la capacitat d’algú o d’alguna cosa per afrontar amb èxit una situació desfavorable o de risc, i per recuperar-se, adaptar-se i desenvolupar-se positivament davant les circumstàncies adverses―, i han de tenir una extensió màxima de 1.200 caràcters amb espais inclosos.

– Categoria Xerrem. Hi poden participar les persones majors d’edat que formin part o hagin format part anteriorment d’un grup Xerrem Junts o Parlem de la CAL. En aquesta categoria els microrelats han de fer referència al número “25”, amb motiu de la celebració del 25è aniversari de la CAL. Les obres s’han de presentar en suport d’àudio, amb una durada màxima de dos minuts.

Hi ha tres premis per a cada categoria. El primer premi de la Categoria Oberta consisteix en una inscripció gratuïta a un curs de 20 hores de l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès. En el cas de la Categoria Xerrem, el primer premi és un lot de llibres i dues entrades per a una representació de teatre. Els autors dels relats que quedin en segona i tercera posició també rebran un lot de llibres.

La informació sobre la forma de presentació de l’obra, les dades que cal incloure a la candidatura, l’anunci dels relats guanyadors i d’altres qüestions es poden consultar a les bases i a la pàgina del Concurs de Microrelats.