Ni C's ni PP aconsegueixen representació a la demarcació de Girona

A la demarcació de Girona C's amb 8.935 vots (3,25% dels vots) i PP amb 5.470 vots (1,99% dels vots) s'han quedat sense representació al Parlament català.

Jean Castel de C's ha perdut la seva acta de diputat. Inicialment va militar al Partit Popular de Catalunya, amb el que fou escollit regidor de l'ajuntament de Girona a les eleccions municipals de 2003 i 2007. En 2011 va deixar el partit i va ingressar a Ciutadans - Partit de la Ciutadania, del que n'és delegat territorial a la província de Girona. Va ser escollit novament regidor a l'ajuntament de Girona com a cap de llista de C's a les eleccions municipals de 2015 i diputat a les eleccions al Parlament de Catalunya de 2015 i de 2017. El passat dissabte dia 7 de febrer Arrimadas, Carrizosa, Jordi Cañas i Jean Castel van fer un acte de campanya de C's a la Plaça 1 d'Octubre de Girona on només hi van assitir una dotzena de persones.

Per aquestes eleccions el PP de la demarcació de Girona va fitxar com a 'número 2' la gerent del càmping Illa Mateua de l'Escala, Eva Trias fent tàndem amb la figuerenca Maria Àngels Olmedo, que encapçala la candidatura. El càmping va allotjar membres de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional desplaçats a Catalunya entre els mesos d'octubre i desembre de 2017, i Trias va denunciar haver patit pintades i amenaces per aquest motiu. L'ara candidata del PP, que és secretària del grup unionista Societat Civil Catalana a Girona des de l'abril de 2019.