Més de 850 militants de la CUP participen de les Assemblees Obertes Parlamentàries

Més de 850 militants de les organitzacions de la candidatura CUP-UNCPG han participat de les Assemblees Obertes Parlamentàries (AOP) telemàtiques convocades aquests dies. Aquestes assemblees, que se celebraven per primer cop i que , van acabar ahir, han tingut com a objectius l’anàlisi dels resultats electorals, i esbossar quin ha de ser el paper de la formació en aquesta propera legislatura.



Després de fer una valoració de les reunions que s’han celebrat aquests darrers dies amb ERC, JxCat i Comuns, la militància considera que hi ha dues grans “hemorràgies” en l’acció política duta a terme pels partits que han format part del Govern durant l’última legislatura; la repressió contra les mobilitzacions, l’independentisme i els moviments socials; i l’emergència habitacional i els desnonaments. En aquest sentit, situen aquests dos elements com a claus per avançar en les negociacions.



La militància de les onze organitzacions que han format part del debat s’ha mostrat predisposada a fer valer tota la força dels nou diputats de la candidatura per aconseguir canvis en la propera legislatura que permetin dibuixar un nou model de país.