14-F

Més de 50 persones de la cultura, l'acadèmia i moviments socials signen un manifest a favor de la CUP

Un d'ells, l'escriptor i exdiputat de Junts pel Sí Lluís Llach. Ho veurem aquest migdia en una conversa amb l'exdiputat David Fernàndez, que es difondrà íntegrament a les xarxes socials.

Més de cinquanta personalitats vinculades a moviments socials, la cultura, l'acadèmia i l'internacionalisme han signat el manifest "Construïm un nou cicle" de suport a la candidatura de la CUP a les eleccions del 14 de Febrer.

Entre els signants s'inclouen personalitats destacades a nivell català, com l'advocada Carla Vall, l'escriptora Bel Olid, l'actriu Estel Solé, el cantant de Txarango Alguer Miquel, els germans Júlia i Pau Serrassolses del grup Ginestà, o la cantant Queralt Lahoz. El manifest també compta amb el suport d'acadèmics internacionals com Jodi Dean, Ramón Grosfoguel o Vijay Prashad, activistes de França, Escòcia o Irlanda, i dos dels joves condemnats en el Cas Altsasu, entre altres.

El manifest que s'ha presentat avui defensa que "sense sobirania no hi ha independència", i que "sense unes condicions mínimes de vida garantides no hi ha llibertat" mentre reconeix "les limitacions de la política institucional" i la necessitat de "canviar-la" si les "aspiracions socials i democràtiques de la societat no tenen cabuda". En aquesta línia, el manifest aposta "fermament" per "aquelles que s'han demostrat capaces de plantar-se i combatre tot allò que atempta contra la vida de la majoria" i reivindica el "feminisme com a recepta necessària" i l'ecologisme "com a horitzó per poder imaginar el món de demà".