Per la República

Més de 10.000 signatures en tres dies per demanar un govern independentista

El manifestja ha assolit les 10.000 adhesions en poc més de tres dies. Milers de persones han signat aquest document promogut per l'Assemblea que demana a les candidatures independentistes que "".El manifest assenyala que "". A més, es reconeix que "les estratègies per assolir la independència són diferents. Tanmateix, l'objectiu és comú i, per tant, cal que Esquerra Republicana, Junts i CUP-Guanyem".L'Assemblea vol fer valdrea les eleccions del 14-F: "".Aquest manifest no només pot ser signat per particulars, sinó també per associacions i entitats. De fet, són diverses les que ja s'hi han adherit. Com per exemple: l'AMI, la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, el Cercle Català de Negocis, l'Assemblea Sobiranista de Mallorca o Anem X Feina.Aquest manifest serà llegit per algunes de les entitats signants a la concentració que l'Assemblea farà. Després, intervindrà la presidenta de l'entitat, Elisenda Paluzie.El manifest continuarà actiu per tal que s'hi puguin continuar adherint entitats i particulars.