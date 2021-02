14-F

Maria Sirvent a Manlleu: «Cal blindar els drets que garanteixin la vida»

La CUP-G ha fet aquest divendres al passeig del Ter de Manlleu la seva roda de premsa principal de la campanya de les eleccions del 14-F a Osona. Hi ha participat Maria Sirvent, diputada de la CUP-CC al Parlament; Basha Changuerra, regidora de Moià i número 5 de la candidatura per la circumscripció de Barcelona a les eleccions del 14-F, i Jesús Soler, militant històric del Grup de Defensa del Ter (GDT). En aquesta campanya, la CUP-G no organitza actes públics, en coherència amb la seva reivindicació de fer compatible la participació política amb la salut, i es limita a fer actes en línia o rodes de premsa com la d’aquest divendres Manlleu.

Maria Sirvent ha començat dient que «si seguim amb les coses tal com estan, no tenim present ni futur», i ha apel·lat a posar la vida per davant dels interessos econòmics: «Cal blindar els drets que garanteixin la vida». En aquest sentit, ha dit, la CUP-G es presenta a les eleccions per ser la veu dels moviments populars, i és que, ha indicat, «som un projecte col·lectiu, que no seria res sense uns moviments forts a nivell ecologista, feminista, antifeixista, pel dret a l’habitatge». Ha recordat que la CUP-G és una candidatura que ve del municipalisme, «una lluita constant contra les pràctiques corruptes», moltes de les quals s’han destapat des dels municipis. «Apostem per una proposta que recull allò que és de sentit comú, el que s’està defensant al carrer, com el dret a l’habitatge, els serveis públics o la renda bàsica universal».

Basha Changuerra: «L’aigua és un bé comú imprescindible que en cap cas ha d’estar en mans privades»

Més enllà de plantejar el marc general amb el qual la CUP-GG concorre a les eleccions del 14-F, l’acte de Manlleu i Osona tenia per objectiu presentar el programa del Cicle de l’aigua, com un dels elements bàsics en la defensa d’aquests serveis públics en elements tan essencials per a la vida com és l’aigua. En aquest sentit, Basha Changuerra ha recordat que l’aigua és un bé comú imprescindible per la vida, i que en cap cas ha d’estar en mans d’empreses privades que busquen el lucre econòmic. Des de la CUP-G, ha assegurat, es lluitarà per assegurar l’accés a l’aigua i al sanejament, com un dret humà, un dret universal.

La gestió pública de l’aigua, ha recalcat Changuerra, ha de ser un exemple de gestió democràtica i transparent. I les polítiques entorn al cicle de l’aigua han de preservar els ecosistemes aquàtics de les conques que abasteixen i donen vida al territori. «Defensarem la gestió cent per cent pública, directa i transparent de tot el cicle de l’aigua», ha insistit Changuerra. La CUP-G proposa per a la següent legislatura un Pacte Social i Institucional per l’Aigua Pública que inclou totes aquestes reivindicacions. Podeu consultar l’apartat complet del Cicle de l’aigua en el programa de la CUP-G en aquest enllaç.

Jesús Soler: «El capitalisme ha normalitzat la gestió privada de l’aigua»

Finalment, Jesús Soler, militant històric del Grup de Defensa del Ter (GDT), ha recordat que la lluita ecologista ha posat sobre la taula les reivindicacions de defensa dels espais naturals, els ecosistemes, la biodiversitat i l’abastament de l’aigua. Sense anar més lluny, a Manlleu ja fa mesos que ha començat una lluita per la remunicipalització de l’aigua. Ha recordat que «l’immens creixement de la indústria porcina i l’abocament de purins als camps han provocat la contaminació de les aigües subterrànies», i molts pous s’han hagut d’abandonar per la contaminació i s’han hagut de substituir per les potabilitzadores.

L’aigua, ha insistit Soler, és un bé de primera necessitat, i diverses ciutats, algunes d’elles grans, ja han fet el pas per recuperar-ne la gestió pública. «El sistema capitalista ha servit per normalitzar la gestió privada de l’aigua a través d’empreses que l’únic objectiu que tenen és obtenir beneficis econòmics, amb el suport de les administracions», ha lamentat. I ha recordat que els moviments populars han actuat de «contrapès del poder del diner», per defensar que un bé essencial com l’aigua ha d’estar gestionat públicament de manera transparent i participativa. «En aquest cicle per guanyar, l’aigua és un bé comú que s’ha de defensar», ha conclòs, vinculant-ho a l’eslògan de campanya de la CUP-G.

La CUP-G ha fet la presentació de l’aparat de Cicle de l’aigua del seu programa en la roda de premsa de Manlleu, en el que junt amb la roda de premsa després de la primera encartellada a Vic, ha estat l’acte principal d’aquesta campanya a Osona. I no és casualitat, ja que la lluita per l’aigua pública i per la preservació dels ecosistemes aquàtics ha estat una constant a la comarca des de fa anys. Des de moviments populars com el GDT i altres, a la lluita institucional de la CUP en diversos consistoris, entre ells el de Manlleu, però també actualment en ajuntaments com el de Sant Quirze de Besora on, des de l’equip de govern, la CUP està lluitant per la recuperació pública d’instraestructures hidràuliques.

Adjuntem tres imatges de la roda de premsa d'aquest divendres. A la primera, intervenció de Maria Sirvent. A la segona, d'esquerra a dreta, Maria Sirvent, Basha Changuerra i Jesús Soler. I a la tercera, Sirvent, Changuerra i Soler amb altres membres de l'assemblea local de la CUP de Manlleu.