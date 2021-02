imatge

La Intersindical actualitza la seva imatge per consolidar el seu creixement i seguir avançant cap a la República de la gent treballadora

La Intersindical presenta la nova imatge corporativa i una nova pàgina web que posant de manifest el creixement que el sindicat republicà i de classe ha aconseguit en els darrers anys.



La nova imatge i el nou web són un nou recurs per convertir el sindicat en la principal eina als centres de treball per a la construcció de la República Catalana.



Sergi Perelló, secretari general de la Intersindical, destaca que “per construir un nou país cal una eina als centres de treball. Per fer-ho també cal avançar cap a principis republicans com són la igualtat, la solidaritat i la sostenibilitat, i per això hem incorporat els nostres valors sindicals al nou logotip: Treball, República i Justícia Social”.



Al nou web es fa visible l’augment de la presència del sindicat arreu del país i en tots els sectors professionals, amb la creació de noves seccions sindicals i unions territorials. Un creixement que també va acompanyat d’un molt rellevant creixement de representació als centres de treball.



La nova imatge del sindicat ha de facilitar el posicionament comunicatiu i digital de la Intersindical, però sobretot vol ser una eina de creixement i de construcció al servei del país i dels drets i llibertats laborals, socials i nacionals.



A la nova web, també, es visualitza el creixement als diferents sectors i posa de relleu la vessant feminista del sindicat. A hores d'ara les dones representen el 40,5% del total de l’afiliació i existeix un equilibri entre sector públic i sector privat.

Aquest creixement s’ha vist reflectit també en la representació sindical, només cal recordar que el 2019 la Intersindical va ser el sindicat que va obtenir un creixement més gran a Catalunya.

Des del sindicat republicà es valora molt positivament aquest creixement, especialment en un any complicat marcat per la pandèmia, la destrucció de llocs de treball, l’increment de l’atur i de l’ERTO, una realitat que ha incrementat les situacions de pobresa i de precarietat laboral i social.

Sergi Perelló, secretari general del sindicat, ha volgut posar de manifest “que encara amb la pandèmia fent estralls a la societat d’arreu del país, cal començar a revertir les situacions precàries i de pobresa que afecten a molta gent. El sindicalisme lliure de peatges és l’eina que haurà de vetllar per capgirar una situació tant crítica”.