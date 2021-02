NI presos ni exiliats

La fiscalia recorre contra el tercer grau dels presos polítics

La Fiscalia no ha esperat que passessin 24 hores de les eleccions del 14-F al Parlament per presentar els recursos contra el tercer grau i tornar a la presó els presos polítics, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Carme Forcadell i Dolors Bassa.

El règim de semillibertat ha durat 14 dies, els de la campanya electoral, i la Fiscalia ha donat a conéixer avui el seu recurs, en plena valoració dels resultats electorals. Aquest, ha estat la Fiscalia Provincial de Barcelona qui ha signat el recurs, per agilitzar el tràmits. Ara el jutge de vigilància penitenciària ha de decidir si mentre es resol el recurs els deixa en el règim de semillibertat, en tercer grau, com va passar en el seu moment amb Carme Forcadell i Dolors Bassa, o pel contrari els ordena tornar a la presó en règim tancat, com va passar amb la resta de presos polítics.

El Suprem ja va tombar, ara fa uns mesos, el tercer grau. Ara, la Generalitat, després de concedir-los un nou tercer grau, va argumentar que tots ells han tingut un comportament exemplar i que ja han complert un quart de la pena.