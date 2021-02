La CUP revindica uns Països Catalans lliures i socialment més justos des de la comarca del Sénia

Com ha explicat Andreu Carapuig, número xx a la llista de Tarragona, la formació ha escollit aquest indret "al bell mig dels Països Catalans, com a símbol indiscutible de la vertebració i la unitat del nostre territori". "Des de la CUP entenem els Països Catalans com el nostre marc nacional" ha deixat palès Carapuig "i per a nosaltres, és un riu que no separà res". Carapuig també ha reivindicat el català com un eix comú entorn del qual s'ha de gestionar la gran diversitat lingüística que presenta ara mateix la societat catalana. "Els atacs contra la llengua arreu dels Països Catalans són creixents i la CUP és l'únic partit que assumeix totes les mesures lingüístiques proposades per la Plataforma per la Llengua" ha assegurat el cupaire.

Per la seva banda, Júlia Urgell, ha reivindicat que sense el País Valencià "i altres territoris de la nació catalana no pot haver-hi una independència real" i ha assegurat que la CUP continuarà lluitant "per uns Països Catalans lliures, socialment més justos, antifeixistes, feministes i ecologistes."