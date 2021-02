La CUP exigeix la fi de la repressió i reclama al govern de la Generalitat que es retiri d'acusació particula

En roda de premsa davant dels jutjats de Lleida, la CUP-G ha recordat les més de 3000 persones represaliades que hi ha arreu dels Països Catalans per motius polítics.

Bernat Lavaquiol, número 4 de la formació per a la demarcació de Lleida, ha fet públic que hi ha tres persones de la llista encausades o investigades per causes polítiques. Pau Juvillà, investigat per delicte de desobediència; Maria Puig, encausada per desordres públics per les mobilitzacions post sentència de les preses polítiques i pendent de declarar als jutjats de Figueres; i ell mateix encausat per la llei mordassa.

La CUP ha denunciat la repressió política contra el moviment independentista, ha demanat al Govern de la Generalitat que deixi de donar suport a l’Estat espanyol i que es retiri com a acusació particular i ha alertat que la repressió no frenarà l’anhel de lluita i llibertat del poble català.

Per altra banda, el cap de llista, Pau Juvillà ha anunciat que ha presentat un escrit de defensa que s’oposa l'acusació de Fiscalia, que recordem que demana una pena d'inhabilitació de 8 mesos per un delicte de desobediència per no retirar llaços grocs del balcó del local del grup municipal de la Paeria quan era regidor de la Crida-CUP, arran d’una denúncia de C’s.

Juvillà ha explicat que en l’escrit no defensen que el càrrec electe no desobeís l'ordre de la Junta electoral de retirar els llaços grocs, cosa que ha admès des del primer moment, sinó que defensen que mantenir-los va ser fruit d'una decisió col·lectiva que no pot ser delicte perquè no hi ha obediència deguda a ordres injustes i que aquesta xocava amb l'exercici del dret fonamental de participació política i llibertat d'expressió en democràcia.

Ha insistit també que els llaços grocs el que fan és posar davant del mirall de l'Estat la trista realitat de l'existència de presos polítics i exiliats per posar urnes, fet que tant els molesta.

També han recordat que “el gobierno mas progresista de la história” (amb PSC i Comuns) actua reprimint a les nostres joves, com Tamara Carrasco o Adrià Carrasco i oprimint la llibertat d’expressió com en el cas del raper Pablo Hasél, pendent d’ingressar a presó.

I ha recordat que davant la seva repressió, nosaltres seguirem exercint els nostres drets fonamentals a posar urnes, a exercir el dret al vot, a denunciar les situacions injustes i a la llibertat d'expressió i participació política que gaudim tots els ciutadans i, per suposat, la militància de l'esquerra independentista siguin o no càrrecs electes. Per això l’escrit presentat demana la lliure absolució del candidat electe.