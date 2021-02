14-F

La CUP defensa una educació 100% pública, de qualitat i d’accés universal.

La CUP considera que l’educació és el motor per a la transformació social i per construir un país basat en la llibertat, la solidaritat i la justícia social i l’entenen com tot de la vida quotidiana.

Per això denuncien les constants retallades en educació que ha fet cada govern de torn i defensen que és necessària una desprivatització dels serveis públics, també de l’educatiu, i això passa per posar fi a les privatitzacions, als concerts del sector i a deixar de voler fer negoci amb l’educació.

Nogay s’ha centrat en posar de manifest que cal avançar per aconseguir una educació 100% pública, gratuïta i d’accés universal, ja que pels anticapitalistes és la única manera de garantir el millor servei públic per a tothom.

També ha desgranat algunes de les propostes dels anticapitalistes com la internalització dels serveis que depenen del sistema educatiu (com el servei de menjador), la creació de recursos educatius que es puguin compartir sota llicències d’ús lliure, la supressió progressiva dels concerts educatius, l’increment de la inversió en educació fins com a mínim al 6%, una gestió pública directa de tots els centres i recursos dedicats a la infància i adolescència, l’impuls a la diversitat a l’aula amb mesures que evitin una alta concentració NEE, la necessitat d’establir protocols específics que garanteixin l'accés en igualtat de condicions a l’escola pública de tot l’alumnat amb NEE, el reconeixement i prevenció de l'assetjament escolar per racisme, antigitanisme i islamofòbia i la derogació del protocol Proderai.

Al seu torn, la regidora d’Educació de l’Ajuntament de Bellpuig, Elisenda Sanchez ha defensat les propostes que es poden fer des de l’àmbit municipal per transformar l’educació com s’està fent des de l’ajuntament, a través d’un Pla Educatiu amb la participació del tots els agents educatius, la redacció del Reglament de Règim Intern del Consell Escolar municipal per fer-lo més participatiu i democràtic o de les beques que garanteixen l’accés tant a les activitats d’estiu com a les extraescolars.

Els cupaires també han reivindicat el paper de l’educació per avançar en l’assoliment de la igualtat de gènere.