lluita institucional

La CUP de Reus veu una oportunitat en el relleu en la Guàrdia Urbana

Aquest dimecres, l’alcalde Pellicer ha nomenat el sotsinspector Pedro Muñoz com a Cap de la Guàrdia Urbana de Reus. Muñoz relleva al sotsinspector Ricard Pagès, que des del 2013 ha desenvolupat les funcions per encàrrec de l'alcaldia. La CUP havia denunciat en diverses ocasions tant la irregularitat del cas com les desavinences polítiques amb el lideratge de Pagès al capdavant de la Guàrdia Urbana de Reus.





El regidor de la formació, Edgar Fernàndez, recorda que els anticapitalistes han presentat diferents mocions al ple municipal “per revertir el model de seguretat, potenciant l’equip de mediació, qui obté uns resultats i valoracions excel·lents però només són 3 persones. No té cap explicació lògica possible”. Més enllà de l’equip de mediació, Fernández recorda els conflictes generats en l’aplicació arbitrària de l’ordenança de civisme “sempre, curiosament, amb un biaix racista i classista que fins i tot els injustos tribunals ens han acabat donant la raó”.





La formació anuncia que vol generar una relació de confiança amb el nou cap, Pedro Muñoz, recordant que en funcions de sotsinspector ha mostrat molta professionalitat i predisposició quan se l’ha requerit i que l’emplaçaran a una primera trobada per intercanviar opinions sobre diferents qüestions de seguretat “començant per polítiques comunitàries, de convivència i preventives, sent aquesta la millor fórmula per evitar situacions de conflicte”.