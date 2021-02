Biblioteca

La CUP de l’Arboç demana l’obertura immediata de la biblioteca municipal

A través d’un vídeo satíric i amb l’etiqueta #ObrimlaBibliotecadelArboç, la CUP de l’Arboç denuncia que el consistori no ha fet cap pas per fer efectiva l’obertura de la biblioteca municipal.

Malgrat l’aprovació a inicis de juliol de 2020 del Pla de represa del sector cultural: biblioteques per part del PROCICAT, que ha fet possible l’obertura de quasi la totalitat de biblioteques de Catalunya, l’Ajuntament de l’Arboç, després de més de set mesos, no ha estat capaç de posar els pocs mitjans que exigeixen les mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-COV-2 en aquestes instal·lacions.

Segons la CUP es tracta d’una dinàmica general de desídia del consistori en la gestió dels serveis públics municipals. Considera una irresponsabilitat que es negui el dret d’accés a un servei amb un alt valor democratitzador, valor que s’accentua en moments de crisi.