La CUP assegura que només amb una sanitat 100% pública i universal es pot garantir el dret a la salut

La Candidatura d’Unitat Popular-Un Nou Cicle Per Guanyar (CUP-UNCPG) insisteix en un sistema sociosanitari de gestió, titularitat i control 100% públic com “la única solució perquè ningú quedi enrere”. Aquestes són les declaracions després que la CUP es reunís amb el comitè d’empresa del Pius Hospital de Valls per valorar tant la situació del centre com la proposta política basada en la Sanitat Pública. Laia Estrada, cap de llista de la CUP per Tarragona i Gerard Nogués, suplent a la llista per Tarragona, han posat de manifest que per garantir el millor servei públic i de qualitat cal acabar amb les privatitzacions i els concerts.

Nogués explica que el sistema concertat tant del Pius Hospital com de la Residència Alt Camp han anat arrossegant una sèrie de problemes que s’han anat agreujant amb els anys i encara més ara, amb la crisi derivada de la pandèmia. En aquest sentit, denuncia que, de manera repetida, els consells d’administració s’han centrat en reduir el dèficit i contenir la despesa, “uns objectius impossibles davant unes necessitats sanitàries creixents”. El militant de la CUP ha titllat de “pervers” l’actual sistema, “ja que continua prioritzant el capital per davant de la salut de les persones”.

D’altra banda, la cap de llista Laia Estrada ha insistit en la necessitat de dotar de més recursos, tant pel que fa a infraestructures com al personal”. La proposta de la cap de llista es basa en un pla de xoc per tal de revertir veritablement les retallades i augmentar el finançament, que fins ara s’ha vist insuficient. En segon lloc, Estrada recrimina l’actual model de concertació públicoprivada, “on la pública paga i la privada mana” i aposta pel canvi a un model de sanitat 100% pública i universal, de gestió directa i basada en l’Atenció Primària. En tercer lloc, Estrada posa de manifest la importància de la prevenció sanitària i adverteix que “hi ha més interès en curar que no pas en preservar la salut”, ha titllat.

Per acabar, el president del Comitè d’Empresa, Robert Rosset, que agraeix la trobada amb la CUP, demana que “tots els partits polítics es posicionin de manera clara i sense embuts amb la sanitat” i denuncia la contractació precària de l’hospital.