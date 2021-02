14-F

La CUP aposta per un control públic del sector cultural per garantir-hi l’accés universal i els drets laborals de les artistes.

La CUP aposta per un control públic del sector cultural per garantir-hi l?accés universal i els drets laborals de les artistes.

La CUP ha mostrat el seu suport al sector cultural, un dels que més ha patit amb les restriccions per frenar la propagació de la COVID19. Apunten que aquesta crisi al sector no ha sigut casual, ha estat l’estocada final d’un model cultural que menysté l’artista i els seus drets laborals i encarat a un sector molt petit de la societat.

La formació reclamen que s’ha d’entendre la cultura des d’una definició global que abraci la complexitat de la societat. Això és necessari per superar una oferta molts cops aïllant i lligada a la gent amb recursos.

Per altra banda denuncien les males pràctiques en relació a la contractació d’artistes, és per això que aposten per una gestió directa pública dels serveis i equipaments culturals.

Proposen el reconeixement de la cultura com a bé de primera necessitat i motor del progrés social i l’accés a la cultura com un dret social bàsic, universal i inalienable. També destinar un 2% del pressupost per a Cultura, la contractació directa del personal treballador dels centres culturals, eliminant els processos d’externalització i situar els equipaments i infraestructures culturals al servei de les noves relacions col·lectives i les classes populars.

Per tant, aposten per acabar amb un sector cultural privatitzat per fer una gestió pública d’un bé essencial, fer-lo accessible a tothom i garantir els drets de les treballadores.