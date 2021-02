14-F

La CUP apel·la a la creació d’un gran Pacte Antifeixista per frenar l’extrema dreta.

La CUP defensa la preservació de la Memòria Històrica, no només per crear consciència nacional, sinó com a eina per frenar l’avenç de l’extrema dreta al carrer i a les institucions.

Ho ha fet des de l’Espai Lluís Companys de Tornabous, centre de divulgació de la figura del que va ser president de la Generalitat de Catalunya assassinat pel feixisme. Aquest espai, ha rebut una nova empenta, després que l’Ajuntament de Tornabous, governada per la CUP, va aconseguir firmar un conveni amb altres institucions per garantir una obertura continuada del centre, així com millorar-ne els accessos i aparcament.

Amb el lema “Mai més, enlloc, contra ningú” han fet palesa la necessitat de construir un gran Pacte Antifeixista per frenar els discursos d’odi a les institucions, que ara mateix està servint per normalitzar aquests tipus de discursos al carrer.

També apunten a les lleis d’estrangeria i la persecució de la disidència com a alimentadors de l'extrema dreta que, sumats a la gestió precària dels governs neoliberals i capitalistes que han portat a la misèria la classe treballadora, ha fet que molta gent compri aquest un discurs d’odi.