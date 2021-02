model de país

La CUP vol acabar amb el greuges en infraestructures

En una roda de premsa aquest matí a Salou, la cap de llista per Tarragona, Laia Estrada, ha recordat que el dèficit en infraestructures al sud del Principat és “un problema endèmic”. Les independentistes són del parer que a les zones no tant urbanes i que no poden tenir una xarxa d'infraestructures com Tarragona o Reus “s’ha de garantir, almenys uns transports públics dignes del segle XXI i no del segle XX, però també una xarxa viària segura perquè els territoris rurals no hagin de viure enganxades al vehicle privat”.

Estrada aposta per la millora del servei de Rodalies, recuperar trens de mitja i llarga distància a les estacions de Reus i Tarragona i l’Aldea-Amposta-Tortosa, transformar la línia ferroviària entre Tarragona i l’Hospitalet de l’Infant per fer la primera línia del TramCamp, recuperar la línia ferroviària Reus-Roda de Barà i impedir el pas de trens amb mercaderies perilloses prop dels nuclis urbans, “fet que és una autèntica temeritat”. En aquest sentit, la tarragonina ha denunciat el servei “lamentable” de les línies R15 i R16 amb pèssimes freqüències i reclama els combois corresponents a la mitja distància.

Pel que fa a la xarxa viària, Estrada ha fet una crida a la recuperació de la gestió de l’AP7 i AP2 dels trams que encara estan sent explotats per empreses privades i l’anul·lació de l’ampliació de l’A7 de l’Hospitalet de l’Infant a la Jana, així com la finalització de l’autovia Tarragona-Montblanc.

En David Martí, de Foc Nou Salou, a denunciat la situació del municipi un any després que el tren marxés del centre de Salou, malgrat que actualment “no s’ha construït la nova estació” i la població ha d’anar fins Vila-seca a buscar el tren, “ja que és on realment passen els trens en totes les direccions”. Martí també ha criticat que “ tenim unes vies al mig del poble que ara mateix són un molèstia, i que, malgrat s’hi està intentant posar solució, serà un pedaç de 80.000€”. Per últim, Foc Nou Salou aposta per repensar un nou model de transport públic i econòmic per al Camp de Tarragona.