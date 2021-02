Pablo Hasél no hauria d’entrar a la presó

L’STEI Intersindical retreu al govern espanyol de coalició que no ha fet els deures en matèria de llibertat d’expressió

El sindicat demana que es derogui la Llei mordassa i que, en la reforma del Codi penal, s’eliminin els delictes que coarten la llibertat d’expressió i opinió

El passat 28 de gener l’Administració de Justícia espanyola va comunicar a Pablo Rivadulla Duró, artísticament Pablo Hasél, que tenia deu dies per ingressar “voluntàriament” a la presó. La condemna que deriva en aquest requeriment està dictada per l’Audiència Nacional, una institució hereva del Tribunal d’Ordre Públic franquista, òrgan que va succeir –al seu torn– la jurisdicció militar en la funció de reprimir la dissidència ideològica contra el règim feixista i criminal.

Els delictes pels quals ha estat condemnat són “enaltiment del terrorisme” i “injúries contra la Corona i les institucions”. Curiosament, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha advertit reiteradament contra els delictes d’injúries a la Corona.

En aquest sentit, l’STEI Intersindical vol recordar que el “govern més progressista de la història” no ha fet els deures en matèria de llibertat d’expressió. El sindicat recorda el compromís de derogar la Llei Mordassa. Així mateix, demana que en la reforma del Codi penal, s’eliminin delictes obsolets com el d’enaltiment del terrorisme o delictes qüestionats per la justícia europea com el d’injúries contra la Corona. Ara per ara, l’estat espanyol és líder mundial en artistes empresonats, segons l’ONG Freemuse, consultora de les Nacions Unides.

Segons el sindicat, la situació és encara més greu quan s’aprofita l’estat d’alarma i la pandèmia per accelerar una repressió que trobaria una resposta al carrer que ara per ara no es produeix per mor de les restriccions sanitàries.

En aquest context d’incompliment del compromís amb la llibertat d’expressió, hi ha una mesura que sí que és a les mans dels governants espanyols: una amnistia general en favor dels condemnats per delictes d’opinió, que restitueixi la dignitat i la llibertat de gent com els titellaires, el pallasso Jordi Pessarodona, el cantant mallorquí Josep Miquel Arenas, Valtònyc, i el músic lleidatà Pablo Rivadulla Duró, Hasél.