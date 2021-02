Ensenyament

L’STEI Intersindical demana a la Conselleria d’Educació que convoqui d’urgència la Paritària de Seguretat i Salut

La Conselleria ha de resoldre tots els dubtes que sorgeixen entre el personal sobre com s’articularà el procés de vaccinació. Com que les línies de la Conselleria van saturades i la gent confia en els sindicats, l’STEI Intersindical demana informació fiable per a poder-la transmetre

El dia 23 de febrer de 2021, els representants de l’STEI Intersindical a la Comissió Paritària de Riscos Laborals de la Junta de Personal Docent no Universitari, han demanat formalment a la Conselleria d’Educació i Formació Professional que convoqui amb caràcter d’urgència una sessió d’aquest òrgan per a explicar com es durà a terme el procés de vaccinació del personal docent inclòs dins el grup 6 i per a resoldre així tots els dubtes que han sorgit sobre aquest tema entre el personal.

La Conselleria ha informat que no convocarà la paritària, atès que només ho ha sol·licitat l’STEI Intersindical. El sindicat, per la seva banda, confirma que coneix el reglament d’aquesta comissió, i remarca que no pretén haver-lo convocat, sinó reclamar a la Conselleria que sigui ella la que ho faci, atès que es tracta d’una qüestió inajornable, com preveu l’article 7.3 d’aquest reglament.

L’STEI Intersindical exigeix a la Conselleria d’Educació i Formació Professional que es mogui per rescabalar informació i traslladar-la als òrgans de representació de tots els col·lectius afectats, com preveu la Llei de prevenció de riscs laborals.