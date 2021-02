Pressupostos

L'OCB fa una crida als partits a sumar-se al recurs d'inconstitucionalitat contra els Pressupostos de l'Estat espanyol

L'Obra Cultural Balear (OCB) ha decidit sumar-se a la petició al Parlament de les Illes perquè aquest aprovi i presenti com a institució un recurs d'inconstitucionalitat contra els Pressupostos Generals de l'Estat ja que, una vegada més, no tenen en compte el REIB aprovat per compensar la insularitat.

Segons el president de l'OCB, Josep de Luis, «el maltractament històric que ens infringeix Madrid és flagrant però ara, a més, suposa un incompliment de la Llei, ja que no desplega el Règim Especial en un moment de crisi en què la insularitat i la doble insularitat generaran, més que mai, un conjunt de desavantatges per fer front a la recessió que provocarà la COVID19».

Per aquest motiu, l'OCB fa una crida als 59 Diputats del Parlament a unir-se i sumar esforços per defensar els interessos dels ciutadans de les Illes Balears per damunt de tot.

«És hora que l'Estat inverteixi al nostre territori el que li correspon i si no ho fa, en els pròxims mesos i anys ho notarem més que mai, perquè aquest menyspreu se sumarà als efectes de la nova crisi», ha assegurat De Luis, qui ha afegit que serà impossible fer un canvi de model i avançar cap a la diversificació «arrossegant un infrafinançament crònic que ens deixa amb només 175 euros per habitant, una xifra insultant molt per sota dels 257 euros de mitjana estatal».