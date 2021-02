L'IBEX 'plora' per la baixada del turisme a Catalunya

L'IBEX 'plora' per la baixada del turisme a Catalunya (Imatge: Spain Crisis)

Segons infroma el web 'Spain Crisis' més de la meitat de tot els diners que representa el turisme a Catalunya van a Madrid. El web posa d'exemple, 'quan algú ve d'Amèrica a Barcelona, contracta el viatge per mitjà de l'operador turístic CWT Global (amb seu a Madrid) empresa que, per connectar amb l'aerolínia, ho fa a través d'Amadeus (amb seu a Madrid). El turista ianqui viatja amb un avió d'Iberia (seu a Madrid), arriba a un aeroport d'AENA (seu a Madrid), es puja a un Uber (seu a Madrid) i va a un hotel d'Hotusa (seu a Madrid) i , com americà, algun dia es menjarà una hamburguesa en un McDonald 's amb seu a Madrid'.

El Principat rebia abans del coronavirus (2019) a 19 milions de turistes estrangers.

I un dia agafarà l'AVE per anar a veure El Prat, per a això anirà a una estació de tren (ADIF) i pagarà a RENFE (tot amb seu a Madrid). El mateix que si se li ocorre anar a Mallorca un parell de dies amb Transmediterránea (seu a Madrid).

Això sí, la merda la deixaran en les comunes de Catalunya ...

A el menys ens queda que l'hecatombe de el sector turístic d'aquest anys a Catalunya ho patirà també el PIB de Madrid ...

Vegin les principals empreses de sector relacionat amb turisme i que més facturen a Espanya: