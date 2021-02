Sanitat pública

L'ASM dóna auport a la Plataforma Vaccins, Salut i Economia

L'Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) ha comunicat a la Plataforma Vaccins, Salut i Economia el seu suport a la reclamació de vaccins i ajudes a Madrid i a la Unió Europea, per evitar l'enorme perjudici econòmic que causaria a la població de les Balears la suspensió de la temporada turística.



L'ASM aplaudeix la crida de la Plataforma a la unitat de la societat civil, considera molt important fer arribar un missatge clar al Govern espanyol i desitja que la iniciativa rebi el màxim nombre d'adhesions possible. Al mateix temps, emperò, adverteix que aquesta reclamació servirà sobre tot com una presa de consciència de la ciutadania i una primera passa en la solució dels nostres problemes, perquè es pot donar per segura la negativa de Madrid. Està més que demostrat que al Govern espanyol de torn, sigui del PP o del PSOE, li importa un rave el benestar de les colònies productives i espoliades com les Balears, i que només fa petites concessions quan necessita el vot de diputats independents per aprovar els pressuposts.



També podem donar per perdudes les ajudes de la Unió Europea mentre no disposem d'un Estat propi, perquè Madrid, com hem pogut veure, les regala a les grans empreses de l'IBEX en lloc de destinar-les als treballadors i petits i mitjans empresaris.



Recordam també que si l'economia balear ara penja d'un fil és perquè depèn totalment del turisme, i que si hem perdut indústries tradicionals, no se n'han creat de tecnològiques i la nostra agricultura pateix una crisi permanent, és perquè no tenim poder polític ni doblers públics per incentivar-les a causa de l'espoli fiscal. L'única manera de diversificar el model productiu i protegir-nos davant recessions futures, per tant, és la independència política i econòmica de Mallorca i les Balears.