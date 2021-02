Per la República

L’acord CUP-Guanyem Catalunya s’ha demostrat un encert i ens situa com a força clau per iniciar un nou cicle on és imprescindible una aposta clara per la justícia social, l'amnistia i l'autodeterminació

L?acord CUP-Guanyem Catalunya s?ha demostrat un encert i ens situa com a força clau per iniciar un nou cicle on és imprescindible una aposta clara per la justícia social, l'amnistia i l'autodeterminació

Guanyem Catalunya ha manifestat el seu agraïment a les 189.087 persones que han fet confiança a la candidatura CUP-Un nou cicle per guanyar i que ens han permès aconseguir 9 escons, que suposen un augment significatiu de la representació obtinguda el 2017, superant els obtinguts per la formació En Comú Podem, augmentant en vot absolut al 60% de municipis (563), molt per sobre d’ERC (462) o de l’espai Junts i PDECat (363), obtenint representació a totes les circumscripcions i només a 3.000 vots per obtenir el 10è diputat (el 6è per Barcelona).

Els resultats electorals ens refermen en el compromís de seguir construint un front ampli d'esquerres i democràtic, que aglutini l’esquerra política transformadora, sobiranista i rupturista i ens permeti avançar en la construcció de la República Catalana. Sempre de baix a dalt, de la mà dels moviments socials i les organitzacions civils, des dels carrers fins a les ciutats, amb l’esperit municipalista d’aterrar les polítiques allà on passa la vida.

Destaquen la correlació de forces, amb diferents majories que ens són favorables: tant la independentista com la d’esquerres. Els resultats electorals constaten la superació del 50% dels vots per part del bloc independentista, amb un nombre total de 74 diputats i diputades i amb un canvi d’hegemonia d’aquest bloc cap a l’esquerra, conformant així el Parlament més d’esquerres d’aquest hemicicle. Tot i això, seguim encara colpits per la irrupció de l’extrema dreta a les institucions catalanes. Caldrà que les forces d’esquerres reflexionem i siguem capaços de donar resposta a les classes populars.

Ens comprometen a establir un cordó sanitari contra l’extrema dreta amb la resta de forces democràtiques i antifeixistes, per minimitzar la difusió dels seus discurs d’odi i la seva capacitat d’incidència en l’agenda política.

Creuen que són uns resultats destacables. Malgrat les operacions d’estat, malgrat la repressió, malgrat la presó, el poble català ha tornat a expressar-se a les urnes. I han votat amnistia i autodeterminació.

Lamenten la caiguda de la participació, especialment preocupant quan es revela la seva concentració en aquells barris amb major vulnerabilitat i alts nivells de pobresa. Una caiguda provocada per la irresponsabilitat d’imposar la convocatòria d’eleccions amb la situació de pandèmia actual. Tampoc podem oblidar a la injustícia a la que es sotmet a més d’un milió de persones, que segueixen sense dret a vot al nostre país.

Davant d’aquests resultats electorals, en un moment de crisi multidimensional (social, econòmica, sanitària i democràtica) i amb una agenda marcada per l’emergència climàtica, Guanyem Catalunya considerem que hem de fer valdre la força obtinguda per assolir avenços en els eixos principals del nostre programa: justícia social, amnistia i autodeterminació.

Cal un pla de xoc real, amb una propostes urgents contra la crisi derivada del covid, la precarietat, l’atur i la pobresa, i fer una clara aposta pels serveis públics que contempli la transició ecològica. Alguns exemples serien la Renda Bàsica Universal, l’aturada dels desnonaments, la garantia d’habitatge per revertir l’exclusió social i una estratègia per assegurar un futur clar especialment per al jovent.

Remarque que han vingut a treballar per la unitat estratègica de l’independentisme i del sobiranisme. Primer, per teixir aliances entre organitzacions per a un front ampli d’esquerres. I, conjuntament amb els moviments socials, per elaborar una agenda compartida cap a un referèndum d’autodeterminació, reconegut internacionalment, garantint que es disposin de les estructures necessàries per sostenir el seu resultat i aconseguint l’amnistia de presos i exiliats. També cal posar fi a la repressió, primer de tot per part de la Generalitat.

Per últim, consideren que el debat no és govern sí o govern no. Cal parlar del què i el com, i pensem que cal afrontar-ho sense tancar cap porta d’entrada i, arribat a cert punt, assumir les responsabilitats que se’n derivin i posar-hi tots els nostres esforços, però sempre amb la fermesa dels nostres compromisos programàtics amb la ciutadania.