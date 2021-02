Mobilitat

Guanyem Badalona denuncia a l’AMB l’ús del carril bici Badalona-Montgat

Fa uns dies que l’Ajuntament de Badalona ha instal·lat unes senyals que permeten l’aparcament de cotxes al carril bici que connecta Badalona amb Montgat per la N-II, al carrer Pomar de Baix en sentit Montgat.

Aquestes obres s’estan executant amb una subvenció de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) que no preveu que el carril bici es pugui fer servir com a aparcament. És per això que Guanyem Badalona hem presentat una instància a l’AMB reclamant que es posicioni, sol·licitant que es rectifiqui i es retirin les senyals que permeten l’estacionament i es col·loquin els separadors protectors corresponents i previstos al projecte licitat.

L’Ajuntament de Badalona torna a postular-se al costat del lobby automobilístic. Es demostra que les propostes per pacificar i en pro de l’emergència climàtica són, com sempre, fum.

Guanyem Badalona segueix treballant per recuperar la ciutat. "No deixarem de posar de relleu les fraudulentes gestions del govern del Partit Popular", puntualiza