Ecologistes en Acció demana una Vicepresidència de Transició Ecosocial i un Pla de Govern decreixentista

Ecologistes en Acció de Catalunya exigeix que totes les polítiques del país estiguin enfocades a la transició ecològica justa on ningú no es quedi enrere. L’entitat ecologista defensa que s’ha d’anar molt més enllà de la creació d’una conselleria de medi ambient o d’”acció pel clima”, com ja va anunciar el candidat Aragonès durant la campanya electoral.

“No ens en sortirem amb una conselleria de medi ambient que no pugui incidir en l’acció de la resta de departaments, cal anar molt més enllà i transformar radicalment les polítiques productives, econòmiques, urbanístiques, alimentàries, de mobilitat, energètiques, educatives, etcètera”, ha declarat Kike Molina, portaveu d’Ecologistes en Acció de Catalunya.

L’entitat ecologista considera que el nou Govern de la Generalitat ha de prioritzar i transversalitzar la transició ecològica justa a totes les àrees de govern. Per assolir aquest objectiu, proposen la creació d’un Departament de Vicepresidència i Transició Ecosocial, el qual tingui poder per influir les polítiques de la resta de departaments i impulsar la transformació del metabolisme social català cap a un model que sigui just i resilient.

Així mateix, l’organització recorda que els estudis científics alerten contínuament de la insostenibilitat d’un model econòmic basat en el creixement continu com a dogma, atès que els límits planetaris han estat àmpliament ultrapassats. “Pretendre seguir creixent en un planeta finit no només és un oxímoron, sinó que representa una mostra immensa d’injustícia cap a les poblacions desposseïdes del Sud global, així com cap a les generacions futures de tot el planeta”, ha remarcat Kike Molina.

Per aquest motiu, des d’Ecologistes en Acció proposen l’aprovació d’una Estratègia Catalana per al decreixement ordenat i just que inclogui accions urgents per a totes les àrees de govern i permeti que Catalunya passi a ser un país capdavanter en resiliència vers la crisi multidimensional (social, sanitaria, econòmica, política, climàtica i ecològica) a la qual ens enfrontem.

“El conjunt del nou govern ha de tenir com a prioritat la transició ecològica justa. L’epidèmia de la COVID-19 ha de ser un punt d’inflexió que ens faci fer un gir de 180 graus cap a una reducció de la demanda i una distribució equitativa dels recursos energètics i materials. Sabem que en el marc de les negociacions actuals és molt complicat que les nostres propostes es materialitzin en l’estructura del nou govern, però els reptes que tenim com a societat demanen respostes d’aquesta mida”, ha defensat el portaveu ecologista.